Milho+SP: Secretaria de Agricultura de SP participa de evento em Cândido Mota

Os primeiros resultados do Programa Milho +SP serão analisados em evento, com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, juntamente com as empresas parceiras, no próximo dia 17 de julho, em Cândido Mota.

No encontro, que será realizado na cooperativa agroindustrial Coopermota, a Coordenadoria de Assistência Técnica (CATI), ligada à SAA, promoverá uma importante reflexão sobre o programa que começou a ser implementado há dois anos e tem, como principal objetivo, ampliar a produção do grão em larga escala no estado de São Paulo para alcançar 11 milhões de toneladas até 2030.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) e das empresas Corteva Agriscience, Valtra (marca do Grupo AGCO) e Yara Brasil, o programa fomenta a adoção de tecnologias em pequenas propriedades para aumentar a produção local do grão.

A iniciativa consolida um ecossistema de produtividade, que envolve diferentes etapas, como conhecimento agronômico e manejo ideal para a lavoura, adoção tecnológica em insumos e em equipamentos, acesso a crédito e seguro, bem como, treinamentos e conexão com indústrias.