Mileide Mihaile brilha em ensaio da Grande Rio com look inspirado no Pará

Ontem (08), Mileide Mihaile se destacou no ensaio técnico da Grande Rio na Marquês de Sapucaí. Musa da escola de samba, que tem Paolla Oliveira como Rainha de Bateria, e Embaixadora Digital do Camarote Arpoador, a influenciadora impressionou o público com um look poderoso, repleto de detalhes sofisticados e transparências estratégicas, reforçando sua presença marcante no Carnaval 2025.

“Este ano, como o samba-enredo da Grande Rio homenageia o Pará, um Estado rico em cultura e encantos, quis um look que traduzisse essa energia, e a bandeira paraense foi minha grande inspiração! O meu stylist Plinio e a estilista Isadora Barbozza conseguiram expressar essa ideia com uma peça sofisticada, ousada e cheia de significado. As cores vibrantes e a estrela na cabeça simbolizam essa conexão com a tradição e a magia do Pará. Foi incrível levar alegria através do nosso desfile na Sapucaí e trazer essa homenagem ao Estado para a avenida!“, declarou Mileide.

A Sapucaí com toda a encantaria de Caxias e do Pará! Uma noite inesquecível no palco do Maior Espetáculo da Terra! 🇭🇺🛶



🎥 @ewerton_ep pic.twitter.com/fcv8MSui5U — Acadêmicos do Grande Rio (@Granderio) February 9, 2025

O styling foi assinado por Luiz Plinio, que explicou o conceito da produção:

“Pensamos em um visual que valorizasse a personalidade da Mileide, trazendo glamour e modernidade. Trabalhamos com transparências e recortes estratégicos, criando uma peça sofisticada, mas que também tem aquela pegada vibrante do Carnaval. O resultado foi uma composição impactante, que destacou ainda mais a presença dela na Sapucaí“, afirmou o stylist.

Além de sua performance na avenida, Mileide também se destaca nos bastidores da folia como Embaixadora Digital do Camarote Arpoador, integrando o seleto grupo de personalidades do espaço, ao lado de nomes como Paolla Oliveira e David Brazil. Com carisma e estilo, a influenciadora promete continuar levando sua energia contagiante ao dia do desfile oficial da Grande Rio na Sapucaí.