Mileide Mihaile revela segredos de sua preparação para o carnaval 2025

Mileide Mihaile, influenciadora digital e musa da Grande Rio, compartilhou detalhes sobre sua intensa preparação para o desfile de Carnaval de 2025. Com uma trajetória na Sapucaí desde 2019, ela se prepara para representar a escola de samba de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com entusiasmo renovado após suas férias na Disney com o filho.

Em entrevista ao gshow, Mileide admitiu que sua rotina de treinos e dieta foi alterada durante a viagem, mas já deu início a um planejamento específico para o Carnaval. “Estava na Disney com meu filho e realmente me permiti aproveitar. Mas agora, vou retomar minha disciplina, pois sou vaidosa e gosto de me sentir bem”, declarou.

Além da questão estética, a influenciadora enfatizou a importância da energia que leva à avenida. “Estou em preparação desde antes do final do ano, costumo emagrecer entre três a quatro quilos para me sentir mais leve e ativa durante os desfiles. O que realmente importa é a paixão que trago para o carnaval, que torna tudo mais bonito e especial na Sapucaí”, acrescentou.

Mileide também comentou sobre seu aprendizado no samba. Embora tenha uma bagagem de dança significativa, ela reconheceu que o samba exige um tipo específico de técnica. “No início da minha jornada, fui criticada e hoje vejo que essas críticas tinham fundamento. O samba possui uma cadência única que precisa ser respeitada”, refletiu. Apesar dos desafios enfrentados nos primeiros desfiles, ela continuou investindo em aulas para aprimorar sua performance.

Como parte da preparação cultural, Mileide revelou que está aprendendo movimentos do carimbó, dança típica do Pará, relacionada ao tema do samba enredo da Grande Rio. “Estou muito animada para incorporar essa nova experiência na avenida”, disse.

Sobre a fantasia deste ano, Mileide adiantou um spoiler: ela desfilará em verde. “Vou começar com um spoilerzão! A cor da minha fantasia será verde e em breve vocês verão todos os detalhes”, afirmou.

No que diz respeito à alimentação, mesmo após alguns desvios durante as férias, ela já voltou a focar em uma dieta saudável. “Uma boa alimentação não é apenas importante para a estética, mas essencial para a saúde geral do corpo. Manter um equilíbrio é fundamental”, explicou.

Mileide também não deixa de lado os cuidados estéticos como parte de sua rotina. “Amo procedimentos estéticos e acredito que eles ajudam bastante na autoestima. Meu segredo são os bioestimuladores, que proporcionam firmeza à pele e melhoram a aparência geral”, revelou.

Os ensaios técnicos para o Carnaval no Rio de Janeiro já começaram e Mileide está ansiosa. “O mais importante é estar com o espírito elevado e pronto para viver cada momento intensamente. A preparação física é essencial para aguentar toda a jornada que não é fácil”, concluiu.