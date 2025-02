Carnaval 2025: Confira a programação completa dos desfiles

O Carnaval do Rio de Janeiro de 2025 promete ser uma celebração vibrante e inovadora, com as escolas de samba do Grupo Especial se apresentando em três noites de desfiles, programados para os dias 2, 3 e 4 de março. A Portela será a última a se apresentar na terça-feira, encerrando essa emocionante série de performances. As escolas Mangueira e Vila Isabel completam a programação dos outros dias, prometendo espetáculos memoráveis.

A ordem dos desfiles foi definida por sorteio e a expectativa é alta entre os foliões. Confira abaixo a programação detalhada dos desfiles:

DOMINGO, 2 DE MARÇO

22h – Unidos de Padre Miguel

Entre 23h30 e 23h40 – Imperatriz Leopoldinense

Entre 0h50 e 1h10 – Unidos do Viradouro

Entre 2h e 2h30 – Estação Primeira de Mangueira

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE MARÇO

22h – Unidos da Tijuca

Entre 23h30 e 23h40 – Beija-Flor de Nilópolis

Entre 0h50 e 1h10 – Acadêmicos do Salgueiro

Entre 2h10 e 2h40 – Unidos de Vila Isabel

TERÇA-FEIRA, 4 DE MARÇO

22h – Mocidade Independente de Padre Miguel

Entre 23h30 e 23h40 – Paraíso do Tuiuti

Entre 0h50 e 1h10 – Acadêmicos do Grande Rio

Entre 2h10 e 2h40 – Portela

O ambiente da Cidade do Samba está repleto de entusiasmo, com representantes das escolas e da liga organizadora se preparando para o grande evento. O Carnaval é uma tradição cultural rica que atrai turistas de todo o mundo e reforça a importância das escolas de samba na vida social e artística da cidade.