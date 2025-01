Mil Milhas: Equipe Alpie busca o tetracampeonato

A equipe Alpie estará na categoria T1 do GP Cidade de São Paulo – Mil Milhas Chevrolet Absoluta, disputando o tetracampeonato no próximo final de semana.

Nas últimas temporadas, o time comandado por Emerson foi soberano dentro da sua categoria, com excelente desempenho, estratégias bem definidas e grande confiabilidade no equipamento. Para a temporada de 2025, o cenário não é diferente. Contando com Daniel Dias, Luiz Cirino, Marcos Bassetti e Emerson Piedade ao volante, o Chevrolet Onix #43 promete, mais uma vez, lutar pela vitória em sua categoria.

Erika e Emerson compartilharam suas expectativas para a disputa deste final de semana em Interlagos, cuja largada está prevista para a meia-noite de sábado para domingo.

“A caminho do tetra! Estamos muito felizes e honrados em participar de mais uma edição das Mil Milhas Chevrolet Absoluta, um dos maiores eventos do automobilismo brasileiro. Será um grande desafio defender nosso tricampeonato na categoria Turismo, mas estamos prontos e confiantes para dar o nosso melhor”, declarou Emerson.

“Diferente da rotina intensa e competitiva da Copa Joy Chevrolet, as Mil Milhas representam para nós não apenas um desafio técnico, mas também uma oportunidade especial. É um momento único de superação pessoal, confraternização com amigos e celebração do espírito esportivo”, complementou Erika.

Ela também destacou a estratégia da equipe para este ano: “Nossa estratégia será focar em um único carro: o Chevrolet Onix da categoria 1.6. A equipe contará com quatro pilotos: Emerson Piedade, Luiz Cirino, Marcos Bassetti e Daniel Dias. Estamos determinados a fazer história mais uma vez. Que venha 2025!”

Emerson reforçou as expectativas para a disputa: “Estaremos com um equipamento muito forte para este ano nas Mil Milhas. Testamos nossos motores, e eles estão em ótimas condições. Melhoramos o sistema de freios, bem como todo o conjunto do carro. Essa prova é sempre complicada, pois as condições climáticas influenciam bastante ao longo da corrida, especialmente com um grid grande como o que teremos. Vamos dar o nosso melhor e lutar pelo tetracampeonato na categoria T1.”