Michel Temer vai receber prêmio por atuação como Procurador do Estado de São Paulo

O ex-presidente da República, Michel Temer, será homenageado pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP) na próxima quinta-feira (29), às 13h, no Espaço APESP, localizado na Rua Tuim, nº 932, em Moema. O evento vai homenagear os associados recém-aposentados da Procuradoria do Estado de São Paulo (PGE/SP).

Na ocasião, o ex-chefe do Executivo receberá a Comenda Jubileu de Diamante pelos 75 anos da Associação. Integrante do quadro associativo da APESP, Temer começou em 1970 como procurador do Estado de São Paulo e seguiu a carreira até 1999, ano em que atuava como deputado federal pelo PMDB. Exerceu o cargo de procurador-geral em duas ocasiões: entre março de 1983 e janeiro de 1984; e abril de 1991 e outubro de 1992.

“Temer desempenhou um papel fundamental como procurador do Estado de São Paulo, contribuindo significativamente para a defesa das políticas públicas e para a consolidação da Advocacia Pública no País. Sua atuação fortaleceu a representatividade da Procuradoria e deixou um legado de excelência no serviço público”, destaca José Luiz Souza de Moraes, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (APESP).

“Esse dia representa um novo marco, uma grande oportunidade de reconhecimento e gratidão aos colegas que dedicaram suas carreiras ao serviço público, deixando um legado de excelência e compromisso com a justiça exatamente no ano em que a APESP completa 75 anos de história”, acrescentou Moraes.

Historicamente, a APESP apoiou grandes marcos da história do Brasil, entre eles, o movimento pelas “Diretas Já”. Também esteve presente na Constituinte e, em conjunto com a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE), liderou os trabalhos para a institucionalização da carreira de Procurador do Estado como função essencial à Justiça na Constituição de 1988.

Base de procuradores associados:

São 1460 associados (desses, 749 são procuradores ativos), representando quase a totalidade de procuradores ativos e aposentados (97% do total).

É considerado o “escritório de advocacia do Estado” – nas áreas de Consultoria Geral, Contencioso Geral, Contencioso Tributário-Fiscal e, também, na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP).

Nesse ano, o concurso para procurador do Estado de São Paulo destinou 30% das vagas para negros e indígenas, para ampliar a diversidade no quadro.

Sobre a APESP

A Associação dos Procuradores de São Paulo (APESP) completou 75 anos de existência. Criada em 30 de dezembro de 1948, é uma das entidades associativas de carreira jurídica mais importantes do país. Dentre os seus objetivos, está a postulação dos interesses da classe, zelar pelas prerrogativas, condições de trabalho e dignidade remuneratória dos procuradores do Estado.