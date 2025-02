Michel Temer critica concentração de poder e defende descentralização no Brasil

O ex-presidente Michel Temer, (MDB), participou nesta terça-feira (18) do Encontro Mato-grossense de Municípios, onde expressou suas preocupações sobre a estrutura de poder no Brasil. Ele ressaltou que o país sofre com uma “visão centralizadora do poder”, fenômeno que, segundo ele, tem raízes históricas que remontam ao período colonial.

Análise sobre o arcabouço jurídico e a concentração de poder

Em suas declarações, Temer destacou que o arcabouço jurídico brasileiro confere ‘uma ênfase excessiva à União’, muitas vezes em detrimento das esferas estaduais e municipais. “Aqui no Brasil temos uma visão centralizadora do poder. Não apenas isso, mas a ordem jurídica nacional acaba dando relevância extraordinária para a União”, afirmou o ex-presidente.

Reflexões sobre a mentalidade autoritária e a democracia

Fazendo uma reflexão sobre a história política brasileira, Temer caracterizou essa mentalidade centralizadora como, em algumas situações, “autoritária”. Ele apontou que, além da classe política, a cultura política do país, influenciando também a imprensa, contribui para a aceitação de atitudes autoritárias ao longo da história. “Isso é incompatível com a democracia estabelecida pela Constituição de 1988”, enfatizou.

A autoridade do presidente da República segundo Temer

Em sua crítica à concentração de poder nas mãos do presidente da República, Temer argumentou que a figura presidencial deve ser vista como uma “autoridade secundária” dentro da estrutura governamental. “Eu fui presidente da República, mas eu era autoridade secundária. E essa autoridade deve prestar obediência à vontade primária, que está expressa no texto constitucional”, concluiu.