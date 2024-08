Metrô inicia construção da estação Ipiranga da Linha 15-Prata

Uma nova etapa da expansão da Linha 15-Prata foi atingida pelo Metrô na tarde desta quarta-feira (7), com o início da construção da estação Ipiranga, que vai possibilitar a conexão do monotrilho com a Linha 10-Turquesa (CPTM), facilitando o trajeto e reduzindo o tempo de deslocamento entre o extremo leste da capital e as demais regiões da Grande São Paulo. Somente nesta estação, que vai receber 28 mil passageiros por dia, o investimento será de R$ 479,5 milhões.

O início da obra foi marcado pelos trabalhos de perfuração de solo no canteiro, para a construção dos pilares do corpo da estação. A atividade foi feita por meio de “estacas-prancha”, que são elementos estruturais que compõem a fundação profunda, sendo posicionadas no solo por maquinários especializados. Isso possibilita a execução das estacas que sustentam a estrutura da estação e das vigas que formam a via elevada por onde circulam os trens.

Com meta de conclusão em 2027, a estação Ipiranga terá dois acessos, sendo o principal na avenida Presidente Wilson, 3.437 e o secundário pela estação da Linha 10-Turquesa. Ao todo, a edificação terá 10,7 mil m de área construída e contando com itens de acessibilidade, seis elevadores, 12 escadas rolantes, portas de plataforma e espaço para o estacionamento de bicicletas em paraciclos.

A estação foi projetada com recursos de tecnologia BIM – sigla em inglês para Modelagem da Informação da Construção -, que possibilita o desenvolvimento de um modelo 3D completo, unificando um conjunto de processos para uma construção, como nas frentes de obra civil, elétrica, hidráulica e sistemas auxiliares, facilitando o desenvolvimento e ampliando a assertividade na execução do projeto.

Ampliação da Linha 15-Prata

Além da Ipiranga, que faz parte da expansão da Linha 15 à oeste, o Metrô está construindo mais duas estações, com obras já em andamento. O atual projeto de ampliação contempla mais 1,8 km e a estação Ipiranga na ponte oeste da linha, além de outros 2,7 km, 2 estações (Boa Esperança e Jacu Pêssego) e um pátio (Ragueb Chohfi) na ponta leste, depois de Jardim Colonial.

Para atender o novo trecho, o Metrô também encomendou 19 novos trens – sendo que o primeiro já foi liberado na China (onde foi fabricado) e enviado ao Brasil -, aumentando a frota para 46 composições.

Atualmente, a Linha 15-Prata tem 14,6 km e 11 estações entre Vila Prudente e Jardim Colonial, com ciclovia e paisagismo em toda essa extensão. Com a expansão até Ipiranga e Jacu Pêssego, a linha passará a ter 19,1 km de extensão operacional e 14 estações para atender a uma demanda estimada de 380 mil passageiros por dia.