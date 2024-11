Metrô e SP Mulher inauguram novo Espaço Maternidade na estação Tatuapé

Em mais uma parceria entre as secretarias dos Transportes Metropolitanos e de Políticas para a Mulher, o Governo do Estado de São Paulo inaugura nesta quarta-feira (13) o Espaço Maternidade na estação Tatuapé do Metrô (Linha 3-Vermelha). O serviço foi criado para proporcionar conforto e bem-estar para mães e bebês em ambiente equipado e seguro para amamentação, troca e cuidados gerais.

A estação Tatuapé foi escolhida pela grande circulação de passageiros, com fluxo diário de 138 mil pessoas. A secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, ressalta a importância dessa expansão do projeto: “A mulher é o pilar da família e, ao oferecer espaços como esse, reforçamos o apoio que elas merecem e precisam no dia a dia. Nesse serviço, oferecemos sala de aleitamento, trocadores, equipe de apoio e até espaço kids. Decidimos abrir essa nova unidade porque o primeiro Espaço Maternidade na estação Luz da CPTM teve uma receptividade incrível, porque verdadeiramente apoia a rotina de muitas mulheres”, destaca.

O novo local receberá o apoio do Hospital Sepaco, que fornecerá atendimento para mulheres em fase de amamentação ou gestantes. Elas poderão utilizá-lo para alimentar seus filhos, trocar fraldas, receber orientações de puericultura, usar o banheiro ou simplesmente fazer uma pausa para descanso entre uma viagem e outra.

O espaço possui 32m² e inclui sanitário totalmente acessível, sala de aleitamento, trocadores de fraldas, copa com pia, filtro automático, frigobar e micro-ondas, além de um espaço kids. Inicialmente, o horário de funcionamento será de segunda a quinta, das 8h às 18h, e na sexta, das 8h às 17h.

1º Espaço Maternidade: Estação Luz da CPTM

Em março de 2024, o Governo de São Paulo inaugurou o primeiro Espaço Maternidade, na estação Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O piloto foi um serviço inovador para acolher as mães e bebês em trânsito, além de humanizar a amamentação e dar oportunidade de ordenha do leite materno para aliviar desconfortos. Pioneiro no sistema metroferroviário, o local foi construído de acordo com as normas de acessibilidade e segurança dentro de uma área de 56m².

Desde sua inauguração até julho, já realizou mais de 600 atendimentos, demonstrando sua relevância e impacto positivo na comunidade. “Esse é um exemplo concreto do compromisso do Estado com as mulheres, especialmente mães. O Espaço Maternidade representa um avanço significativo das nossas políticas públicas voltadas à promoção da saúde materna e infantil”, conclui Valéria Bolsonaro.