Metrô de SP e Sebrae-SP firmam contrato de naming rights para a estação Vergueiro

O Metrô de São Paulo assinou, na última sexta-feira (29/11), contrato de concessão de naming rights com o Sebrae-SP para a estação Vergueiro, na Linha 1-Azul. A parceria permitirá a adição do nome da instituição ao da estação por um período inicial de cinco anos, com possibilidade de renovação por até 20 anos.

Com o valor total do contrato de R$ 10,8 milhões, os recursos serão investidos em melhorias na rede do Metrô. Além disso, serão feitas melhoras infraestrutura da estação, com todos os custos de substituição da comunicação visual, tanto na estação quanto nos trens que operam na linha, sob responsabilidade da concessionária.

Este contrato representa mais um passo na estratégia do Metrô de São Paulo de diversificar suas fontes de renda, garantindo investimentos em modernização e aprimoramento do transporte público. Iniciativas similares já foram implementadas em estações como Carrão-Assaí, Saúde-Ultrafarma e Penha-Lojas Besni, demonstrando o potencial de parcerias que aliam benefícios para a população e visibilidade para as marcas.

Com a adição do nome do Sebrae-SP, a estação Vergueiro reforça seu papel como ponto de conexão não apenas física, mas também institucional, entre o transporte público e o fomento ao empreendedorismo.

Para mais informações sobre o programa de naming rights do Metrô, acesse.