Metrô de SP bate recorde de passageiros transportados em um único dia

Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março de 2020, o Metrô de São Paulo ultrapassou a marca de 3,2 milhões de passageiros transportados em um único dia. Na última terça-feira (12), 3.217.983 pessoas viajaram pelas quatro linhas operadas pelo Metrô, superando a marca de 3.187.048 registrada no dia 8/10/2024. O maior incremento aconteceu na Linha 15-Prata, que recebeu 147.297 passageiros.

O mês de novembro costuma a registrar as maiores demandas do sistema, sendo as terças-feiras os dias com maior número de passageiros. Essas altas também ocorrem geralmente nas primeiras quinzenas mensais. No caso desta semana, há ainda um feriado nesta sexta-feira, dia 15, que encurtou os dias de trabalho.

A retomada da demanda pós-pandemia no Metrô ocorreu de forma gradual, impulsionada por uma gestão focada na inovação, otimização de custos e resiliência. Novas tecnologias, como o monitoramento preditivo de ativos (trens, estações e sistemas), implantação do sistema de sinalização e controle CBTC e portas de plataforma, o uso do aplicativo Toth, que coleta e organiza dados em tempo real sobre a operação dos trens e a adição de trens, ajudaram a elevar a eficiência operacional e reduzir as interrupções do serviço.