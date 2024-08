Metrô de São Paulo gera 8.500 novos empregos em 2024 com obras de expansão

Em 2024, o Metrô de São Paulo já contratou 8.478 novos trabalhadores para atuar nas obras de expansão das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 15-Prata e 17-Ouro. Essa contratação massiva reforça o compromisso da empresa com a geração de empregos, o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida.

Essas contratações abrangem diversas áreas, como construção civil, engenharia e serviços técnicos especializados, e são fundamentais para garantir o progresso das obras que visam ampliar e modernizar a malha metroviária da capital paulista. Esses empregos são fundamentais para o andamento das obras de expansão, que visam melhorar a mobilidade urbana, reduzir os tempos de deslocamento e oferecer mais conforto e segurança para milhões de passageiros que utilizam o transporte público diariamente.

As obras em andamento representam um investimento significativo na infraestrutura de transporte de São Paulo, com impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos. O Metrô executa três obras de expansão (linhas 2-Verde, 15-Prata e 17-Ouro).

Na Linha 2-Verde, as obras começaram em 2020 para a ampliação em 8 km com mais oito estações, entre Vila Prudente e Penha, com previsão de conclusão em duas etapas: 2026 até Vila Formosa e 2027 até Penha. Já na 15-Prata, há obras para ampliação de mais 4,8 km de extensão entre Jardim Colonial e Jacu Pêssego, no sentido leste, e até Ipiranga no sentido oeste, com previsão de abertura em 2027.

O terceiro empreendimento em implantação é a Linha 17-Ouro, que terá 6,7 km de operação, ligando o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi (Linha 9-Esmeralda). As obras foram retomadas em 2023, com previsão de abertura em 2026.

A expansão da rede metroferroviária vai aumentar a capacidade de transporte, reduzir os tempos de viagem e melhorar a eficiência do sistema, beneficiando milhões de passageiros.