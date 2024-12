Metrô abrirá licitação para “naming rights” da Estação Clínicas, Linha 2-Verde

O Metrô de São Paulo divulga edital de licitação para a concessão dos direitos de nome parcial, ou “naming rights”, da Estação Clínicas, na Linha 2-Verde. A medida faz parte da estratégia da empresa para aumentar as receitas não-tarifárias, garantindo melhorias na infraestrutura e comunicação visual das estações.

Com o modelo de “naming rights”, uma empresa poderá acrescentar seu nome ao da estação, ampliando sua presença de marca e visibilidade junto aos milhares de passageiros que circulam pelo Metrô diariamente. Este é o mesmo modelo adotado para estações como Carrão-Assaí, Penha-Lojas Besni, e Saúde-Ultrafarma, entre outras.

A escolha será feita com base no maior valor de oferta mensal para a concessão. O vencedor deverá arcar com os custos de produção e instalação das novas peças de comunicação visual, atualização dos nomes nas sinalizações das estações, trens e sistemas sonoros, bem como a manutenção e a eventual remoção das placas ao término do contrato.

O contrato de concessão terá validade inicial de cinco anos, com possibilidade de renovação por até 20 anos, mediante a avaliação de conveniência por parte do Metrô. Entre as restrições, não serão permitidos nomes ligados a bebidas alcoólicas, produtos fumígenos, instituições religiosas e político-partidárias, empresas de apostas, entre outros.

Vergueiro

No final de novembro, a Companhia assinou contrato com o Sebrae para a concessão parcial dos naming rights da estação Vergueiro por um período inicial de cinco anos, com possibilidade de renovação por até 20 anos. O valor total do contrato é de R$ 10,8 milhões, em pagamentos mensais de R$ 200 mil.

Para mais detalhes e consulta ao edital completo, os interessados devem acessar o site do Metrô www.metro.sp.gov.br , Portal Nacional de Contratações Públicas e Compras (PNCP) e no site www.compras.gov.br .