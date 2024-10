Metrô abre processo seletivo para vagas de estágio de ensino Técnico e Superior

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE e a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ abriram processo seletivo de estágio para estudantes do nível Técnico em Agrimensura, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica e Mecatrônica e ensino superior em Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Relações Públicas, Design Digital, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia em Telecomunicações, Geologia, Marketing e Nutrição.

São 30 vagas mais cadastro reserva para estagiar na cidade de São Paulo e para se candidatar às vagas é necessário se inscrever gratuitamente no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12661/detalhe até às 12 horas do dia 09/10/2024. Os aprovados e contratados para as vagas receberão bolsa auxílio no valor de R$ 7,50 por hora para ensino Técnico e R$ 8,50 por hora para ensino Superior, ambos com 30 horas semanais.

Os estagiários receberão ainda Bilhete de Serviço do METRÔ-SP com acesso gratuito ao sistema metroferroviário (METRÔ e CPTM), de uso pessoal e intransferível (exceto linhas concedidas à iniciativa privada). O auxílio transporte será de uma cota por dia no valor referencial de duas passagens de ônibus do município de São Paulo, máximo de 20 cotas por mês; auxílio refeição de R$ 1.158,24 por mês e auxílio alimentação de R$ 667,34 por mês.