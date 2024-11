Mesa São Paulo 2024 e Prefeitura de SP convidam Chefs renomados para aulas gratuitas

Seguindo o tema da edição 2024 do Mesa São Paulo “Cozinha com propósito: O que você está servindo para o mundo?”, o Observatório da Gastronomia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, realizará nos 3 dias de evento aulas-shows gratuitas com os chefs Henrique Fogaça, Renata Braune e Ricardo Frugoli.

As atividades abordarão temas ligados à sustentabilidade e apresentarão pratos autorais dos chefs, além de um momento de conexão com o público onde serão compartilhadas histórias, trajetórias, além de degustação das receitas produzidas pelos chefs.

A primeira aula- show acontece no dia 21, liderada pelo chef Henrique Fogaça, proprietário das redes SAL, Jamile e Cão Véio, além de jurado do MasterChef Brasil. A oficina apresentará o preparo de um Ceviche de caju.

Na sexta-feira, 22, a aula show será ministrada pelo Chef Ricardo Frugoli, responsável pelo projeto Pão do Povo da Rua, que recebeu o título de Food Hero 2024, concedido pela FAO. O chef vai ensinar o passo a passo dos preparos do Feijão tropeiro e de Matula de galinha. Durante a produção, o Prof. contará um pouco sobre o impacto obtido por meio do projeto Pão do Povo da Rua, que oferece refeições para a população em situação de vulnerabilidade.

Encerrando as aulas-show do Mesa São Paulo 2024 em parceria com o Observatório da Gastronomia a chef Renata Braune, formada pela Le Cordon Bleu Paris, em parceria com o coletivo Mulheres do G.A.U., ensinará no sábado, 23, o preparo de um Bolo salgado de milho com ervas, pancs e molho de emulsão com alho e limão. No encontro, o grupo contará um pouco da atuação do coletivo na agricultura urbana na zona leste de São Paulo, enquanto a Chef abordará o papel do profissional da gastronomia em projetos sociais.

Todas as atividades são gratuitas e precisam de inscrição pois as vagas são limitadas e estão disponíveis até o preenchimento total de cada oficina. O acesso será controlado com pulseiras de identificação, disponibilizadas pela organização do evento. As inscrições estão disponíveis no site do evento, clique aqui e saiba mais.

Prefeitura de São Paulo no Mesa São Paulo 2024

O Observatório da Gastronomia participa do evento pelo terceiro ano consecutivo, tendo, além de atuação no Mesa Ao Vivo, uma ala no Farofa do Brasil, onde a Prefeitura levará 20 empreendedores dos ramos de gastronomia, agricultura e artesanato para expor e comercializar produtos. O acesso nesse setor é gratuito, não havendo necessidade de se inscrever.

Já no espaço Foyer, o município será representado em um estande institucional que apresentará as ações de fortalecimento à gastronomia, agricultura, artesanato e geração de renda. A SP Negócios, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realizará no dia 22, na Sala dos Espelhos, uma rodada de negócios com 14 empresas, sendo 6 destas expositoras do evento, que terão a oportunidade de apresentar seus produtos para 4 compradores do Chile, Peru e Paraguai. Dois jornalistas do México e do Equador farão a cobertura jornalística do evento.

Mesa São Paulo 2024

Idealizado pelo grupo Mundo Mesa, o Mesa São Paulo é um evento que acontece anualmente na Capital paulistana, visando atrair e informar o público interessado em gastronomia.Na edição 2024 o evento reunirá grandes nomes da gastronomia latino-americana para discutir o tema “A gastronomia com propósito: O que você está servindo ao mundo?” e acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro no Memorial da América Latina, das 10h às 19h. Saiba mais sobre o evento no site oficial.

Aulas Show da Prefeitura de São Paulo no Mesa SP 2024 – Serviço

Chef Henrique Fogaça – 21 de novembro, às 12h

Chef Ricardo Frugoli – 22 de novembro, às 14h45

Chef Renata Braune e Mulheres do G.A.U. – 23 de novembro, às 11h15

Inscrições: clique aqui

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664