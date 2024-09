Mês das Crianças no Mais Shopping traz atrações para todas as idades

Para comemorar o Mês das Crianças, o Mais Shopping preparou uma programação que promete entreter toda a família ao longo do mês de outubro. Com opções acessíveis, o shopping oferece atividades imperdíveis para crianças de todas as idades.

Uma das principais atrações é a Arena Kart Mais, localizada no Estacionamento, Piso G2. Com uma pista de 3,6 km, a maior arena indoor de Santo Amaro, o espaço oferece corridas emocionantes para crianças a partir de 9 anos e adultos de todas as idades. Durante o mês de outubro, toda segunda e terça-feira, das 14h às 18h, os visitantes podem aproveitar a promoção de R$50 para correr na bateria com duração de 20 minutos.

Para os pequenos que adoram desafios e prêmios, o Multiverso Mico Leão – Agarra Prêmios é a opção ideal. Localizada no Piso Granja Julieta, a atração permite que crianças a partir de 4 anos tentem pegar guloseimas com as próprias mãos, com o valor de R$45 por partida e estará disponível a partir do dia 08/10. O espaço, que também abriga uma loja de pelúcias, é perfeito para toda a família.

Além disso, o Zombie Park, localizado na Praça de Eventos, no Piso Santo Amaro, conta com atrações como oficinas de slime, Pula Pula Labirinto, escorregador radical, pântano de bolinhas, paredão de escalada e um Super Paredão Virtual que oferece 16 jogos interativos. Os ingressos para o parque estão disponíveis a partir de R$25.

Serviços:

Arena Kart Mais

Local: Estacionamento, Piso G2

Horário: das 14h às 18h

Multiverso Mico Leão – Agarra Prêmios

Local: Piso Granja Julieta

Data: A partir do dia 08/10

Horário: Segunda a Sábado – das 10h às 22h | Domingos e Feriados – das 14h às 20h

Zombie Park

Local: Praça de Eventos, Piso Santo Amaro

Data: Até dia 23/10

Horário: Segunda a Sábado: 10h às 22h|Domingos e Feriados: 12h às 20h