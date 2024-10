Mês das crianças: Confira a programação completa das Casas de Cultura de SP

Região Norte

Casa de Cultura Brasilândia

Marquinhos Jaca – Lançamento do Álbum Partideiro de Fato – Música Samba

“Representante das rodas de samba partido alto, Marquinhos Jaca conduz esta apresentação por meio de improvisos com muito humor, mensagens de reflexão sobre temas sociais, entre outros.

O artista nasceu em São Paulo, atualmente é músico e produtor musical. Formado em Licenciatura de Música e Pós Graduado pela Faculdade Carlos Gomes, lançou o álbum: “Partideiro de Fato” nas plataformas digitais.

Representante da Associação de Sambistas de Terreiros e Comunidades de Samba de São Paulo (ASTECSP), compõe sambas de diversos gêneros. Já realizou apresentações em rodas de samba, casas de espetáculos, espaços culturais alternativos, em bares, além de excursões internacionais.”

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 11/10 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Asa Idaraya – Brincando com o movimento – Artes Cênicas

Uma iniciativa do coletivo Asa Idaraya com os arte educadores: Fabio Gomes, Luana Machado, Paloma Coelho, Cleiton Sabino e Leticia Rodrigues, dedicados à promoção da inclusão cultural e à valorização da expressão corporal nas comunidades periféricas. Considerando uma realidade onde o acesso à cultura, por muitas vezes é limitado, esse projeto busca transformar essa realidade por meio de atividades práticas e lúdicas que celebram a diversidade dos movimentos. Com ações projetadas para engajar todos os públicos, além de uma abordagem acessível e inclusiva para conscientizar sobre a importância da cultura do movimento como ferramenta de empoderamento e integração social.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 12/10 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Samba Caldeirão Dobrada – Música Samba

Os integrantes do “Caldeirão do Samba da Dobrada” possuem uma trajetória musical de décadas, de muito samba, desde os anos 80 e 90, contando com músicos profissionais trazendo o samba tradicional, batido na palma da mão.

No repertório trazem canções que passam de Nelson Cavaquinho a Zeca Pagodinho, além de Jovelina Pérola Negra, Fundo de Quintal, Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Cartola, entre outros grandes intérpretes deste gênero musical. O grupo também traz sambas autorais compostos pelos integrantes do grupo, assim como de amigos.”

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 19/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Coco do Pajé – Música

“A levada do toré indigena enfatiza a força da ancestralidade nordestina na pisada do coco! Um convite do grupo Coco do Pajé pra dançar e cantar em comemoração à ancestralidade que construiu São Paulo.”

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 26/10 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Costa Senna – Cordeis de Costa Senna – Literatura

Os cordeis de Costa Senna abordam temas do cotidiano com simplicidade, fazendo desse encontro com a arte do cordel, uma experiência inesquecível. Com uma mistura de humor, música, histórias e aventuras, Costa Senna traz a literatura de cordel para este encontro.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 26/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Oriundo Bitácula – Detalhes da Essência – A Busca da Cura através da Fotografia pelo olhar de Yunei Rosa – Artes Visuais

“Dieison Rosa, artisticamente conhecido como Yunei Rosa é um homem negro, com descendência indígena e afro brasileira, de origem humilde, natural da cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul; cresceu entre familiares e amigos, tendo vivido em ambientes adversos e chegando a viver nas ruas da cidade de Porto Alegre, com todas essas vivencias, desenvolveu sua sensibilidade pela arte.

Depois de mergulhar em inúmeras áreas da arte como: desenhista, compositor, músico e escritor, focou em usar toda a sua experiência para criar uma narrativa no áudio visual, sobre os detalhes da essência do ser. Nesta proposta o artista busca traduzir, através de sua auto exploração, o lado genuíno que habita em cada um de nós, enquanto pessoa em cada arte, região ou religião.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 31/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura Freguesia



Jane e Herondy – 50 anos de Carreira – “Música 70+”

Uma apresentação que celebra os 50 anos de carreira de Jane e Herondy. O casal relembram suas histórias e sucessos, gravados durante todos estes anos! O novo formato da dupla traz um tecladista e bases gravadas com backing, convidando o público para uma volta aos anos 70, 80 e anos 90, revivendo suas grandes canções como: Eu te Amo, É um problema, Tu me Amas, Coisinha Estúpida, Índia, Por Muitas Razões, Não se Vá, entre outros grandes sucessos.

Além de trazer sucessos de outros artistas para que o público possa participar cantando e dançando músicas como: Evidências, Fogo e Paixão, entre outras, estarão fazendo o público se emocionar, em uma apresentação alegre, romântica e interativa.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 13/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.

CHAAD – Culturas populares – Hip hop

Morador da Zona Norte de São Paulo há 24 anos, o artista CHAAD transita entre os gêneros Pop, Rnb, Trap e Rap. Quando não está compondo e gravando canções, o artista atua como professor de história no ensino médio estadual.

O álbum intitulado como: Chayam foi lançado no ano de 2019, com diversos singles, alguns com clipes produzidos. O artista enxerga suas músicas como um campo alternativo de atuação de uma única carreira, que é a educação, onde procura alcançar o público, seja conscientizando, fazendo dançar ou até mesmo refletir quando o assunto é a música sobre relações ou questões sociais.”

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 19/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Trio Bastião – “Música Forró”

“Desde sua formação no ano de 2010, a banda tem conquistado corações e mentes com sua música enérgica e autêntica. Ao longo dos anos, a banda tem cativado o público com sua sonoridade única, que mistura elementos do forró tradicional com uma abordagem contemporânea.

Com três álbuns lançados, a banda Bastião continua pulsando vida e paixão em cada nota musical, já tendo realizado oito turnês pela Europa, levando sua música a mais de 12 países.

O mais recente lançamento da banda é o “Bastião 10 Anos”. Um álbum que traz a música: “Nisso Eu Posso Crer”, um xote com letras e mensagem positiva, combinando melodias envolventes, harmonias cativantes e letras significativas para inspirar o público.”

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/10 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Hygge teatro – Desencantados – “Artes Cênicas – Teatro” – “O Musical – “Desencantados”

Neste espetáculo “Um conto de fadas improvável” retrata uma adaptação bastante divertida, onde personagens encantados e mágicos de contos de fadas acabam com a tranquilidade de um morador de um pântano, que na companhia de seu novo amigo, vivencia uma jornada emocionante, para resgatar uma princesa que havia sido trancafiada em uma torre aos seus 7 anos de idade.

Entre cenas engraçadas, músicas animadas e coreografias cativantes, “Desencantados” traz mensagens de aceitação, amizade, amor próprio e importantes lições.”

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 22/10 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



“Felipe Gulyas – Sarau Literário da Freguesia do Ò” – Literatura Sarau

Essa apresentação leva em consideração o poder da literatura de transformar pessoas, trazendo reflexões sobre o papel de cada sujeito na sociedade, abordando a tomada de decisões e pensamento crítico entre os jovens, crianças e adolescentes. Considerado de extrema importância nos dias atuais. Afinal, a sociedade pode ter evoluído muito com novas tecnologias, mas não parece que estamos usando-as da melhor forma. Caso o fosse, os índices de educação no Brasil estariam melhores.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 24/10 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Nova Raiz – “Música Samba”

O grupo nova raiz surgiu de um grupo de amigos que se juntaram para fazer um culto de jovens em uma igreja. Sem muitos critérios, a escolha dos membros foi de certa forma aleatória, com convites informais, feitos um para o outro, para participar do momento em samba.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 24/10 às 21h. Livre. Grátis. 60

minutos.



Trapiche – Lendas Do Brasil – “Artes Cênicas – Performance”

O espetáculo teatral Lendas do Brasil apresenta ao público algumas das lendas que fazem parte da cultura brasileira. Com aproximadamente 50 minutos, a apresentação conta com músicas autorais, tocadas ao vivo, compostas especialmente para esta produção.

Os atores cantam, dançam e interpretam, colocando acessórios e figurinos conforme a lenda a ser contada, aumentando a imersão do público no espetáculo. Nesta viagem pelo território brasileiro, o público se depara com diversas manifestações culturais, bem como peculiaridades das regiões apresentadas, enaltecendo assim, a ancestralidade presente na formação da sociedade brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 25/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Helton Massarico – Banda 51 – Nós tocamos rock in roll – “Música Rock Fun FEST”

Com anos de estrada, a Banda 51 atua na cena musical compartilhando sua paixão, com projetos musicais, sucessos e fracassos, aventuras e até loucuras já vivenciadas pelo grupo desde 2006.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 25/10 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Alex Cowboy sertanejo viola – Culturas populares Sertanejo

Uma apresentação que aborda a história da música sertaneja, desde nomes importantes como: Tonico e Tinoco (auge 1930 até 1994), Tião Carreiro e Pardinho (auge 1954 até 1978), Milionário e José Rico (auge em 1973), até aos dias atuais como: Bruno e Marrone, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, para agradar a todas as gerações.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 30/10 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Tremembé



Mestre Fininho – Exposição de Arte da Quebrada – Exposição/Artes Visuais

A Exposição: “O Caminho de Volta” retrata a visão de um mestre de Capoeira que pode retornar a África, aos 55 anos de idade, em um intercâmbio feito em Julho de 2023, onde retrata o dia dia do povo angolano, através de um trabalho de observação que teve a duração de um ano para ficar pronto.

Ao retornar ao Brasil concluiu o curso de fotografia no projeto “Rede D’aora” da Secretaria Municipal de Cultura, retornando à África em março de 2024 para novos registros e conclusão da exposição. Atualmente participa de uma ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade na África.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. De 23/10 a 12/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Carlos Nava – Chico e Vinicius para Crianças – Música

Com 28 anos de carreira, Carlos Navas possui 1 DVD e 11 discos lançados. Dois destes álbuns são dedicados às obras de Vinicius de Moraes e Chico Buarque. A apresentação “Chico e Vinicius para Crianças” é reproduzida há 20 anos nos palcos brasileiros, já tendo sido assistida por diversas pessoas. “A Casa” , “O Pato”, “O Jumento” e “A História de uma Gata” são algumas das pérolas atemporais, presentes no roteiro desta apresentação lúdica e interativa.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: Dia 23/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Muralha Negra – Voz Ativa – Música

O Grupo Muralha teve início no ano de 1989, na Zona Sul de São Paulo, com uma trajetória de resistência no Rap nacional, tendo reconhecimento no cenário do Hip Hop brasileiro, além de trabalhos e participações com grupos como: Thaide &Dj Um, Alvos da lei, Visão de Rua, entre outros.

Transitando por diversas rádios brasileiras, como 105,1 Fm e Transcontinental Fm, lançou vinil, CD, participou em coletânea e atualmente lançou um novo álbum, acompanhado de alguns vídeos clipes.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: Dia 25/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Capoeira Navio Negreiro – Culturas populares

Um evento que celebra a cultura afro-brasileira, com uma experiência inclusiva e educativa. Mestre Madrugada juntamente com o mestre Ganda e sua equipe ama ensinar não apenas os movimentos da capoeira, mas também a sua história e significado cultural da capoterapia, como uma das vertentes da capoeira voltada para idosos.

Através da dança, música e jogos, os participantes têm a oportunidade de se conectar com suas raízes e com a comunidade, fortalecendo o corpo e o espírito em um ambiente de respeito mútuo e alegria compartilhada.”

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: Dia 26/10 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Francy – “O Ouro do Forró” – Música

Francy traz músicos do território local, que através da música e de sua história de superação, levam ao público uma mensagem poderosa: mesmo nos momentos de desafios, há sempre uma mensagem positiva, ainda que de modo sutil, para aqueles que precisam ouvir e para quem a mensagem precisa chegar.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: Dia 26/10 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Vila Guilherme



Casa do Terror Halloween – Intervenção artística/Artes Cênicas

Uma intervenção artística formulada em uma estrutura composta por um conjunto de caminhos interligados com uma série de atores artisticamente caracterizados de forma sombria, que interagem ativamente com os espectadores. A proposta e abordagem do grupo é trazer a reflexão do medo como forma de entretenimento, da forma como é visto na cultura popular.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 03/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fábio Lima e banda – Semente africana – Música MPB

Fabio Lima é músico, cantor e compositor com uma carreira musical de longa data interpretando músicas de Jorge Ben Jor, Olodum, Reggae e samba, além de uma pitada de Rock Pop. A proposta é uma apresentação eclética pra ninguém ficar parado.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 13/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Samba Dobrado – Música/Samba

“Nas aquarelas do samba” é um projeto idealizado pelo músico Cristian Dimitrius, junto ao Grupo Samba Dobrado, que propõe representar o universo do samba, Jazz e sua complexidade musical, através de composições brasileiras que trouxeram à luz um olhar sobre o tema a partir de letras de compositores do gênero.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 13/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Flavinho Lima – Música/Forró

Nesta apresentação Flavinho Lima passeia pelos ritmos do forró pé de serra, influenciado por sua vivência com Dominguinhos, da qual foi integrante de sua banda por 8 anos. Além de trazer como convidado especial para este encontro Curisco, que também acompanhou o mestre Dominguinhos por longos anos.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 13/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Beto Urso – Música Blues

Projeto musical, autoral em português, nos estilos blues rock e outros, que tem como objetivo destacar momentos vividos pelo autor e do cotidiano atual e social.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 19/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Maria Fumaça Rock – Skate Rock – Música

A banda Maria Fumaça Rock traz o concerto “Skate Rock 2024”, divulgando seu novo EP intitulado: “Respeite as Transições”. A banda oriunda da Zona Leste de São Paulo, representante do circuito skate, traz uma intervenção que passeia entre o rock, o groove e o ska. No repertório apresenta músicas como: “Crack”, “SkaRock”, “Legado”, “Bala de Canhão”, “Vivência”, entre outras.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 19/10 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



MC Five e os Personagens – Baile do Pantanal – Música

Um espetáculo eletrizante, que mistura música, dança e uma narrativa envolvente. MC Five conduz o público por uma jornada musical.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 20/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Alma livre – Música/Reggae

Com o mesmo cenário, luz, som e quantidade de músicos no palco essa apresentação retrata o DVD: “Paz, Luz, Alma Livre”. São 12 músicas, sendo 09 autorais e 03 releituras de grandes nomes como: Bob Marley, Edson Gomes e Lulu Santos. Uma seleção das músicas de maior relevância do grupo, dentro da discografia dos últimos 10 anos, trazendo uma música inédita, e mais três releituras de grandes nomes da música nacional como:(Lulu Santos, Edson Gomes e Bob Marley), além de músicas internacionais.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: Dia 20/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Zona Oeste



Casa de Cultura Butantã



“Lune Cia de Teatro – “O pássaro de Bom- Birá – Teatro

“Uma história de amor à primeira vista, entre uma órfã maltratada pela madrasta e um pássaro que a visitava todas as noites. Uma jornada repleta de mistérios e encantos e uma menina que luta por seus sonhos irá viver uma grande aventura para chegar no reino de Bom-Birá. Que caminhos uma jovem poderia trilhar para alcançar seus objetivos e voar para além da imaginação?”

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 12/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Juçaral Dos Pretos – Culturas populares

Benedito Juçaral dos Pretos foi criado no ano de 2003, pelo pesquisador, Luthier, músico e compositor maranhense Alfredo Madre Deus, apadrinhado pela dançarina, compositora, atriz e artesã maranhense Mary Mesquita; sendo ambos diretores do grupo, que tem como conselheiro e padrinho o músico e compositor maranhense Celso Preto. Pensada para as crianças, o grupo irá realizar uma apresentação com o foco na transmissão dos ensinamentos recebidos pelos mestres maranhenses para as crianças.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 12/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Butantã Gibicon – Educa HQ – Literatura

Uma iniciativa entre a Butantã Gibicon e colegas do curso de Pedagogia da Unifesp, além de outros encontros já realizados, essa proposta vem com a ideia de criar um evento focado em Educação + HQs.

Inicialmente haverá uma formação em HQs para professores, oficinas e palestras direcionadas a todos os níveis de ensino e um “beco dos artistas” focado em artistas, educadores e HQs que possam ser utilizadas em sala de aula.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dias: 18/10 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Gibiteca Balão – Gibiteca Balão na Educa HQ – Artes Cênicas

Uma iniciativa de leitura independente e de práticas lúdicas, que existe desde o ano de 2014. Fundado por amigos que cresceram na região de Itaquera e que desde sempre se viram tendo que se locomover para áreas centrais da cidade a fim de buscarem ter contato com produções de cultura nerd e pop, o projeto foi pensado para suprir uma lacuna de equipamentos culturais, desses gênero de linguagens na região.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 20/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Zona Leste

Casa de Cultura Guaianases



Maestro Graffite – Culturas populares – “Artes Visuais”

Maestro Graffite iniciou seu trabalho no ano de 1999, tendo estudado na escola Miguel Munhoz Filho, fazendo trabalhos em pequenos comércios e em empresas privadas, ampliou seu trabalho para grandes empresas com trabalhos realistas, tanto nacional como internacionalmente.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 01/10 às 11h . Livre. Grátis. 60 minutos.

Rapaziada 440 – Música

Com apresentações de samba, MPB e brasilidades, o grupo tem buscado deixar sua marca por onde passa, com interação e boa música no cenário musical paulista, oferecendo sua mistura cultural brasileira.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 20/10 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Batalha da Sol – Literatura

A Batalha da sol teve início no ano de 2020, buscando nutrir a importância das expressões artísticas no bairro do Butantã, além do crescimento e interesse da comunidade, na criação de rimas ritmadas, tendo em vista a sua importância, os artistas da região se juntaram e criaram a batalha, tendo como líder DLK, um jovem artista periférico, que busca democratizar a arte e trabalhar em comunidade.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 20/10 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Wander, conta histórias para todas as idades – Literatura/Contação de histórias

Contação de histórias com muita música e dança para as crianças. Trazendo a imaginação e a fantasia de um mundo lúdico e mágico.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 22/10 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Zuca, especial mês das crianças – Música

Ao lado do guitarrista Fernando Niero, do percussionista Guilherme Favaro, e músicos convidados, Zuca traz sua essência musical aos palcos para uma apresentação especial no mês das crianças.

Com interpretações que trazem uma pitada de Soul e RnB à canções que marcaram a infância de diversas gerações, a apresentação: “Zuca Especial Dia das Crianças” é uma experiência musical lúdica e divertida.”

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 22/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



EK Produções – Árvore mágica e seus segredos – Teatro

A árvore mágica não dá mais frutos, mas guarda um grande segredo. É a última árvore de uma espécie rara de madeira de lei e tem sentimentos. O que deixa a árvore triste é o Sr. Nicolau cara de pau, um construtor malvado e atrapalhado que quer acabar com os rios e lagos e tentar derrubá-la para fazer uma grande fortuna. A história mostra a importância da natureza, que é o nosso bem maior, e no final um grande segredo é revelado!

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 24/10 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Banda living In sin – Bon Jovin couver – “Música”

Com uma energia vibrante, a banda de Rock Living In Sin traz um tributo fiel ao cantor Jon Bon Jovi desde os anos de 2007.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 25/10 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Raul Seixas



Somaê – 35 anos da Raul – Música Rock Alternativo

Em suas músicas a banda Somaê procura transmitir motivação e propõe a reflexão sobre questões sociais atuais, transcritas nas letras sutis de suas canções.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 13/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cia Los Xerebas – Circo teatro

Arlecrim e Pepperina são dois palhaços atrapalhados, que são surpreendidos com a missão de cuidar de um Circo, mas como os malabaristas, acrobatas e domadores misteriosamente desapareceram, a dupla se vê diante de um desafio: garantir que o show continue! Com números inusitados, cômicos e absolutamente imprevisíveis! Será que Arlecrim e Pepperina conseguirão manter a lona de pé? Descubra juntamente com eles nesta aventura e descubra.”

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 19/10 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Gutoh e banda – 35 anos de Raul – Música Pagode

Gutoh traz sucessos de diversos artistas conhecidos pelo público dentro do seu próprio estilo musical. Hits do Pagode, Sertanejo, Rap, Reggae entre outros tocados com muita mistura de instrumentos, além de um mix de ritmos.

A apresentação promete bastante groove, swing e uma levada diferente das versões originais de artistas como: Thiaguinho, Ilsinho, Jorge e Mateus, estilos tão presentes no repertório com uma versão que leva uma pitada de POP.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 19/10 às 14h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo rasga seda – 35 anos da Raul – Música Samba

Fundado há duas décadas, o Grupo Rasga Seda iniciou suas atividades com a missão de proporcionar momentos musicais memoráveis para a terceira idade, celebrando a vida e a cultura através da música. O grupo lançou diversas músicas que se tornaram hits locais, como “Sobrenatural”, “Real Sentimento” e “Terra de Maringá”, composições marcadas pela sensibilidade e pela autenticidade de seu compositor Binho Docihe.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 19/10 às 14h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Das Santas – 35 anos da Raul – Literatura Sarau

O Sarau das Santas não é sobre santidade, é uma celebração da literatura, da música, performance e das artes integradas.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 20/10 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Regis do acordeon – 35 anos de Raul – Música Forró

Uma apresentação que busca difundir a cultura nordestina através do forró, música, dança e em suas diversas vertentes. Regis traz sua representatividade na cidade de São Paulo conhecida como uma das cidades mais nordestinas do Brasil fora do Nordeste.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 20/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Trivibe – 35 anos de Raul – Música

A banda Trivibe mistura música regional amazônica com reggae, samba e urbam musical. Trazendo forte interação com público com rimas de improviso, músicas autorais e releituras únicas. Uma apresentação que traz um tempero do Amazonas com Mc Renovo, do Mato-Grosso, Polli e Dj Luth.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 26/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cia Taty de Teatro – 35 anos de Raul – Circo teatro

Em um reino encantado, onde todos são muito felizes vivem o príncipe Leonardo e a princesa Charlotte; os dois formam um lindo casal apaixonado, amantes da natureza, e protetores do meio ambiente. Porém a chegada de novos moradores como a bruxa, que não respeita o meio ambiente, vive poluindo a natureza, além de fazer muitas maldades causa muitos desequilíbrios neste ecossistema.

Zezinho é um morador PCD do reino, muito gentil, atencioso, ama a natureza e todas as pessoas.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 29/09 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Itaim Paulista

DJ Ana Xuxa – Música Forró

DJ Ana Xuxa trás um espetáculo musical abrangente, passando pela origem do forró, suas variações e toda a riqueza cultural do Brasil, por todo o período, até as produções dos dias atuais. Reproduzindo através dos tempos, canções de mulheres de sucesso, que cantam a história do forró.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 08/10 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Trio Harmonia – Música Forró

O Trio Harmonia busca difundir a cultura nordestina através do forró, com música e dança em suas diversas vertentes. Tendo iniciado na cidade de São Paulo no ano de 1990, se apresentando em diversas casas de forró da cidade e no interior do Estado. Atualmente o Trio é formado por Bem Ti Vi do Forró, João da Rocha no triângulo, além de Batoré e Carlos Ferreira na zabumba, se apresentando nas casas e espaços de cultura nordestina na cidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 08/10 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Flamha – Música Rock

Uma mistura de músicas autorais e covers de ícones da época. O repertório inclui os maiores sucessos do duo e alguns tributos pontuais de Legião Urbana, Engenheiros do Hawaií, Kid Abelha e Elvis Presley que dão um charme especial ao espetáculo.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 13/10 às 18h. Livre. Grátis. 120 minutos.



DeCore – Música Rock

A banda de Hardcore e Rap DeCore traz o espetáculo Hardcore Live Show, com uma trajetória que inclui turnês internacionais pela Argentina e Europa, o power trio paulistano traz ao público a energia contagiante do rock, hardcore, punk rock e mesclas de rap.

No repertório a banda traz músicas de seu mais recente EP intitulado: “Sem Medo de 2024, além das conhecidas: ‘De Longe’, ‘Nas Nuvens’ e ‘Sangue Novo Positivo’ do primeiro álbum de 2006 e ‘Da Zona Leste pro Mundo’, ‘Alien’ e ‘Mulher, Skate e Som’ do segundo álbum de 2010.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 13/10 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Circo teatro Palombar – Esquadrão Bombelhaço – Circo Teatro

“Um batalhão de bombeiros composto por palhaços corre para o salvamento de um gatinho que ficou preso em cima de um muro. Um carro entra em alta velocidade com o esquadrão e seus equipamentos de combate ao fogo. A tropa atrapalhada inicia seus procedimentos de salvamento entre trombadas, tropeços, saltos na pizza e bofetões.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 20/10 às 15h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Nany Dias – A cozinha da Bruxinha – Hallowkids – Artes Cênicas/Performance

Uma bruxinha sapeca diverte a criançada, enquanto conta histórias curiosas e assombrosas, buscando aprender sempre com cada situação apresentada.



Anjinha – Como nascem as fadas e duendes? Truques da maquiagem artística – Hallowkids – Artes Cênicas/Performance

De onde será que vem as bruxas e as fadas? A artista visual, Anjinha, mostra como as bruxas e fadas se transformam, através da maquiagem artística. As crianças presentes irão experimentar na pele essa transformação



Fáty – Criaturas fantásticas sustentáveis – Hallowkids – Artes Cênicas/Performance

Uma transformação de objetos recicláveis, onde se constroem mini monstros e criaturas fantásticas, desenvolvidas pela imaginação de cada participante. Um convite para brincar e criar histórias com seus personagens.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 25/10 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Casa de Cultura São Miguel



Fábio Lima e banda – Semente africana – Música MPB

Fabio Lima é músico, cantor e compositor, buscando mostrar seu talento musical nas músicas mais variadas possível, cantando Jorge Ben Jor, Olodum, Reggae e samba, com uma pitada de Rock Pop em uma apresentação eclético para ninguém ficar parado.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 11/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo casa Nova – O samba que me criou – Música Samba

Comemorando 32 anos de carreira, o Grupo Casa Nova traz seu novo trabalho, com sua roda de samba, em uma festa com baile dançante, que trás diversos sambas autorais, além de cantores de grandes nomes da música brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 19/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Adriano Bonyfacio e Banda Seu Zé canta os mais belos Sambas – Música Samba

Uma apresentação que traz musicalidade, onde o cantor Adriano Bonyfacio traz músicas autorais e de grandes sucessos, cantados nas rodas de samba de todo Brasil. Adriano é um cantor eclético, que inclui vários nomes da música popular brasileira, deixando sempre sua marca e seu estilo de fazer samba.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 19/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cia Do Tok Tok – Barbareco, o menino que queria ser palhaço – (Dois palhaços e meio) – Circo teatro

Barbareco é um menino que sonha em ser um palhaço de verdade, mas sua mãe, preocupada com seus estudos e também por ele ser um tanto malcriado, acha melhor ele esquecer essa ideia, no entanto o garoto não desiste. Com a ajuda da Fada do dente, ele faz um acordo com sua mãe, de melhorar e mudar seu jeito. E por sorte ele encontra o palhaço Tok Tok, que o ajudará a se transformar em um verdadeiro palhaço, realizando assim seu sonho, mostrando que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, até mesmo quando somos crianças.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 24/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Trio Ferreirinha – Forró na cidade – Música

Projeto que busca difundir a cultura nordestina através do forró, emboladas e repentes, com o teatro de Mamulengo, literatura de Cordel, artesanato, e suas diversas vertentes, além de sua representatividade e inclinações na cidade de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 27/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura de São Mateus



Mestre Fininho – Exposição o caminho de volta – Exposição fotos

A Exposição: “O Caminho de Volta” retrata a visão de um mestre de Capoeira que pode retornar a África, aos 55 anos de idade, em um intercâmbio feito em Julho de 2023, onde retrata o dia dia do povo angolano, através de um trabalho de observação que teve a duração de um ano para ficar pronto.

Ao retornar ao Brasil concluiu o curso de fotografia no projeto “Rede D’aora” da Secretaria Municipal de Cultura, retornando à África em março de 2024 para novos registros e conclusão da exposição. Atualmente participa de uma ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade na África.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 02/10 às 13h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Laguz Suspiros e Burbujas – Cia Itinerante em SP apenas em out e nov – Artes Cênicas Circo

“Suspiros e Burbujas” é um espetáculo circense, que encanta com música, acrobacias, malabares e muito humor. Romina da Patagônia, a palhaça Burbuja, é acrobata, acordeonista e encantadora de bolhas de sabão gigantes, enquanto Felipe, de Fortaleza, interpreta o palhaço Suspiro, exibindo suas habilidades em acrobacia e malabarismo.

Com uma sequência envolvente de números, os artistas criam um universo mágico, que convida toda a plateia, independentemente da idade, a participar. A interação espontânea do público torna cada apresentação única e especial. Suspiro e Burbuja convidam todos a mergulhar no fascinante mundo do circo.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 09/10 às 10h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Eugênio, Pãopim e a Princesa de Luz – Artes Cênicas/Teatro

Eugênio é um gênio que sofre por suas magias durarem apenas poucos segundos. Pãopim é um palhaço sem nariz vermelho e sem graça, que só pode se alimentar da cor vermelha. Cada um deles, solitariamente, deseja ver seus graves problemas solucionados. A força desses desejos faz com que seus destinos se cruzem e que eles recebam a ajuda da Princesa de Luz, filha de um raio de Sol e de um raio de Lua. A solução que encontram não é nada convencional: um PUM!

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 11/10 às 10h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Cia da Alegria – As Cartas Mágicas da Madame Mim Mim – Teatro

“Este Projeto foi desenvolvido para levar às crianças a importância de acreditarem em seus sonhos. Uma cartomante atrapalhada, cheia de sonhos e curiosidades encontra pelo caminho alguns personagens mágicos e coloridos. Neste encontro descobre que também guardam, dentro de si, a esperança de ser feliz.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 12/10 às 15h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Samba dos amigos – Nosso samba – Música Samba

Uma apresentação baseada nos sambas de sucesso dos anos 80,90, dois mil e atuais. Com reprodução dos clássicos de época dentro da sua originalidade, letra e música, um vasto repertório, com a interação do público cantando e sentindo o clima de como é participar de uma roda de samba em uma apresentação interativa, divertida e atual.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 17/10 às 17h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Laih Qamah – Projeto Ciga-nos – Artes Cênicas/Cultura Cigana

“Laih Qamah é uma renomada artista de dança cigana, conhecida por suas performances envolventes e autênticas. Com uma técnica refinada e um profundo conhecimento da cultura cigana, Laih Qamah combina elementos tradicionais da dança, com uma abordagem contemporânea, criando espetáculos vibrantes e emocionantes. Sua dança não é apenas uma exibição de habilidade, mas também uma celebração da história e da identidade cigana, encantando públicos e preservando a rica herança cultural da sua tradição.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 26/10 às 15h. Livre. Grátis. 180 minutos.

Banda fúria Gitana – Projeto Ciga-nos – Cultura Cigana

Grupo originário do Rio de Janeiro, formado em Novembro de 1998, que através da sua arte musical, transmite a diversidade cultural com criatividade e autenticidade.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 26/10 às 15h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Casa de Cultura São Rafael

Troupe na rua – Especial dia das crianças – Psiu produções – Circo teatro

O espetáculo utiliza reprises clássicas do circo tradicional brasileiro, com um cortejo criado envolvendo a plateia e a magia. Trazendo de volta o humor puro e infantil, típicos de circos mambembes.

Através de reprises de palhaços, magia cômica, fogo, malabares, monociclos, perna de pau, acrobacias, música, trechos da literatura brasileira infantil, além de irreverência e muito humor. Em um espetáculo de circo itinerante para toda a família.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 12/10 às 14h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Bloco do Jatobá – Orquestra Popular Jatobá – Música Clássica

A Orquestra Popular Jatobá homenageia o mestre Luiz Gonzaga, através de um repertório com 10 músicas instrumentais e muita informação, sobre a vida deste artista que revolucionou a música nordestina.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 13/10 às 16h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Leitura às Cegas – Bodas de Sangue – Teatro adulto

Escrito e desenvolvido por Yago Dionizio, ator e pessoa com deficiência visual, o projeto nasceu a partir da necessidade em se fazer um espetáculo voltado ao público PcD (Pessoa com Deficiência). A Leitura às Cegas visa conceder uma obra que trabalhará com o tato, audição e olfato e, para isso, foi escolhida a peça “Bodas de Sangue”, de Garcia Lorca. A escolha da obra se deu por ser um texto rico em detalhes e musicalidade, tornando-se, assim, uma leitura interativa e imagética. O grande diferencial está na forma que se contará a história: não será trabalhado o sentido visual.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 16/10 às 19h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Fernanda Coelho – Música MPB

“Com experiência de mais de 15 anos em diversos gêneros musicais, Fernanda Coelho já participou de musicais como: Os Saltimbancos, pela Banda Municipal de Peruíbe em todo litoral sul e centro de SP; Afro Sambas pelo coral UNIFESP, entre outras participações agora traz para o palco da Casa de Cultura São Rafael sua arte para dividir com todos os presentes.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 17/10 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Dj Will – Música

Aos 24 anos de idade, 9 anos de cabine e 10 de noite, Dj Will já passou por casas de shows renomadas na cidade de São Paulo e fora dela, rodando pelas estradas brasileiras, levando a magia da música pras pistas de todo o País.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 18/10 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Casa do Terror – Casa do Terror Halloween – Artes – Cênicas/Performances

Uma intervenção artística formulada em uma estrutura composta por um conjunto de caminhos interligados com uma série de atores artisticamente caracterizados de forma sombria, que interagem ativamente com os espectadores. A proposta e abordagem do grupo é trazer a reflexão do medo como forma de entretenimento, da forma como é visto na cultura popular.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 19/10 às 17h30. Livre. Grátis. 180 minutos.



Casa de Cultura Municipal – Hip Hop Leste



The Ka$h – Música

Kaio Henrique, mais conhecido como The Ka$h, é um jovem multiartista periférico da Zona Leste de São Paulo. Desde sua infância esteve imerso na música, devido à influência de sua família. Embora tenha explorado outras formas de arte, como o teatro, foi na música que encontrou sua verdadeira paixão. Em 2015, aos 19 anos, Ka$h iniciou sua carreira como MC, participando de batalhas de rap. Posteriormente, fundou o grupo de rap LDR, que após dois anos de existência, seus membros decidiram seguir carreiras solo. Posteriormente no ano de 2019 Ka$h fundou a Batalha do Rodoanel.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 02/10 às 19h. 16 anos. Grátis. 420 minutos.



Max Campos – Residência Artística – Atividade acadêmica

Max Campos, um multi artista e produtor cultural contemporâneo, foi selecionado para residência artística na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste por seis meses. Lá, ele se vê imerso em um ambiente com uma jornada introspectiva, buscando expressar suas emoções e reflexões através de produtos que resultam em arte.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/10 às 14h. Livre. Grátis. 420 minutos.



A Legião – Labirinto dos Monstros – Dança

“O projeto tem como produto principal O Labirinto. Realizado há 8 anos, O labirinto é uma proposta de intervenção artística formulada em uma estrutura composta por um conjunto de caminhos interligados. O desenho do labirinto é unicursal, ou seja, com apenas uma opção de caminho, da entrada até a saída. O caminho, por sua vez, é delineado por uma série de atores caracterizados artisticamente de forma sombria, que interagem ativamente com as pessoas que tentam atravessar.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 19/10 às 19h. 16 anos. Grátis. 420 minutos.



Zona Sul



Casa de Cultura Hip Hop Sul



Cac – O Circo É Um Show – Circo

Desde outubro de 2022 o grupo vem se reunindo e se organizando para revelar e reconhecer talentos, para fortalecer e consolidar o fazer cultural nas periferias da cidade e do estado de São Paulo.

O Espetáculo “O Circo É Um SHOW"” traz em seu escopo, atrações de metalinguagens como o palhaço/Mágico, que com suas palhaçadas e truques de ilusionismos fascina e encanta as crianças e adultos. Poetas que com suas poesias e literatura, levam ao público um mundo de reflexões. Além do som das bandas musicais, que fazem o público mergulhar em um mundo de entretenimento, lazer e diversão!”

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 12/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Caprieh – 10 Anos Unguentou – Música

Uma apresentação musical que celebra os 10 anos do álbum Uneguetho do Rapper Caprieh. Este evento visa trazer os convidados que colaboraram em seus álbuns para uma grande festa, aberta ao público geral.”

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 19/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Sarau Do Grajaú – Literatura

“O projeto Sarau do Grajaú tem como objetivo divulgar e apoiar a cultura produzida na periferia, em todas as linguagens existentes como: música, literatura e artes visuais, promovendo sempre um maior relacionamento e entrosamento entre as pessoas da comunidade, como forma de pertencimento, enquanto protagoniza sua realidade e sua história, fortalecendo a identidade do território.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 19/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Família Ckatriz – Música

Com a missão de dialogar com a periferia, sempre pensando em questões relevantes, do coletivo e de utilidade pública, a banda Ckatriz traz músicas de sua própria autoria, exaltando sempre a reflexão sobre temas como: “consciência ambiental, racial e cultural, com mensagens de paz e autoestima, somados a ritmo e poesia, produzidos com amor, qualidade e competência.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 19/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



O Mundo Imaginário – Teatro infantil

“O Mundo Imaginário” retrata o quintal da casa de duas crianças, interagindo com todos os pequenos animais que nele habitam, principalmente Cocota, uma galinha, fazendo dele o seu universo, descrito através de histórias e canções.”

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 26/10 às 13h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Campo Limpo

Cleone Loony – Música Sertanejo

Cleone Loony é cantor e compositor, cresceu imerso na cultura do sertão nordestino. Desde cedo, desenvolveu um amor pelas modas antigas do gênero sertanejo. Sua apresentação possui melodias envolventes, com letras poéticas, que refletem histórias e tradições da vida rural.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 10/10 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Luca Previatto – Música Pop

Lucas Previatto é cantor e compositor emergente no cenário Pop brasileiro Tendo se destacado após ter vencido uma competição de talentos escolar aos 11 anos de idade, vindo aos 19 anos a integrar a banda Slide UP, além de conquistar o reconhecimento com suas performances, com participações ao lado de bandas nacionais consagradas como: Planta & Raiz e Tribo de Jah.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 11/10 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dinho Marciano Música – Pop rock

Morador do Capão Redondo em São Paulo, Dinho busca trazer através da música sua essência, com uma mistura de Rap e Pop Rock, com ênfase no empoderamento periférico.

Refletindo sobre a desigualdade social, a periferia do Capão Redondo em São Paulo e o Rocknroll, sempre estiveram presentes direta ou indiretamente na vida de Dinho Marciano, sendo sua principal fonte de inspiração, desde as suas primeiras composições.”

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 11/10 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Realidade Urbana – Música/Rap

O grupo de rap Realidade Urbana traz em suas composições musicais, mensagens com reflexões ao propósito da busca dos objetivos e ideais, no combate aos problemas periféricos existentes e questões sociais, sempre com uma abordagem crítica e de fácil entendimento.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 18/10 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Roda de Capoeira – IÊ Camará – Culturas populares/Capoeira

A proposta consiste na realização de uma apresentação de capoeira, pensada para receber Mestres capoeiristas da região do Campo Limpo e território, para realizar cantigas com seus berimbaus.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 19/10 às 17h. Livre. Grátis. 60

minutos.



Ateliêr Brincante – Literatura Infantil

Com anos de experiência e paixão por educar e inspirar crianças, Priscila além de Pedagoga, desenvolveu uma abordagem que combina contação de histórias, com elementos interativos, permitindo que as crianças se envolvam diretamente com a narrativa

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 22/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Pagode do Samba D’Villa – Música Pagode

“Em meados de 2014, na Zona Sul de São Paulo, alguns amigos músicos se juntaram pra fazer uma roda de samba, que acontecia sempre às sexta-feiras. O projeto deu tão certo que em 2018 decidiram montar um grupo e expandir seu trabalho, nascendo assim o grupo “Samba D’villa”, nome escolhido por terem iniciado sua história no bairro paulistano da “Vila Missionária”.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 31/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Ipiranga – Chico Science



Banda Arigatões – Anime Science – Música

Os Arigatões trazem uma apresentação comemorativa da quarta edição do encontro Anime Science, com novo repertório, misturando música e interpretação teatral no palco da Casa de Cultura Chico Science, com participações de Cosplayers e dubladores, aproveitando a oportunidade para anunciar seu futuro álbum com participações especiais.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 19/10 às 14h. Livre. Grátis.



Anime Science – Palestra Dublagem/Workshop

Palestra e bate papo com dubladores, sobre o mercado brasileiro de dublagem.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 19/10 às 15h. Livre. Grátis.



Anime Science – Palestra de Cosplay (Grupo Groove Street) – Workshop/Palestra

Trindade é cosplayer do grupo “Groove Street” além de atuar no meio musical, fazendo Rap e trazendo um bate papo com o público sobre sua trajetória, da música ao cosplay.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 19/10 às 16h. Livre. Grátis.



O Poeta – Música Reggae

Fundado pelo Dj Zambol Coletivo Zambol House Sound traz uma apresentação com o seu sistema de som, com discotecagem no vinil e reggae com poesia além da participação de poetas, Djs e Mcs.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 19/10 às 18h. Livre. Grátis.



KillaBi – Assassina Ou Poeta – Música

“Killa Bi, multiartista de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, encontrou em rimas e batidas sua forma principal de expressão. A abelha Assassina é conhecida por sua agressividade e sensibilidade nas linhas, e nas intervenções. Além de trazer reflexões sobre o cotidiano muitas vezes hostil de uma pessoa racializada, periférica e Lgbt no território, Brasil.

Seu último projeto, lançado em junho de 2024, intitulado: ‘Assassina ou Poeta’ retrata seu olhar sobre coisas do cotidiano, fala sobre trabalho, sonho, ancestralidade, relacionamentos, retomada étnica racial, território, pertencimento, apagamento e conexões. Killa busca emocionar seus ouvintes ao contar suas histórias, através de samples escolhidos e utilizados de maneira sensível. Assassina ou Poeta é um projeto visceral, espiritual, violento, poético e urbano.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 19/10 às 20h30. Livre. Grátis.



Casa de Cultura M’Boi Mirim



Cia Troupe na Rua – Círculo Mágico – Circo teatro

“O espetáculo utiliza reprises clássicas do circo tradicional brasileiro. Com um cortejo de chamamento, o círculo é criado, envolvendo a plateia e fazendo fluir a magia de que todos podem ser artistas, cidadãos com direito a sua própria cultura. Trazendo de volta o humor puro e infantil, típicos de circos mambembes.



Tatty Nascimento: Divas da Música Negra – Música

“Um espetáculo musical que exalta grandes vozes negras do Samba, como Alcione, Clementina de Jesus, Elza Soares, Ivone Lara, Jovelina e Leci Brandão. No repertório, as damas do samba da pauliceia Graça Braga, Bê Lourenço, Fabiana Bombom, Paula Izis e Tatty Nascimento vem ao palco interpretar canções que marcaram época.

Um lindo projeto que resgata, através da música, a memória afetiva, contribuindo ainda com a preservação da cultura popular brasileira.”

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 19/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Die Pfeffers – Música MPB

Die Pfeffers é uma banda entre família, que traz uma apresentação envolvente, com os maiores sucessos da música popular brasileira dos anos 70, 80 e 90, além de suas músicas autorais. Com solos de guitarra, flauta, baixo e uma bateria potente, prometem colocar todos para dançar nessa festa.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 19/10 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Coletivo de Arte e Cultura – O Circo é um show – Circo Teatro

O espetáculo “O Circo É Um Show” traz atrações de multilinguagens como o palhaço/Mágico, que através de suas palhaçadas e truques de ilusionismos fascina e encanta crianças e adultos. Levando ao público um mundo de reflexões, além do som das bandas musicais, que fazem o público mergulhar em um mundo de entretenimento, lazer e diversão!

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 26/10 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mônica Lira Gomes – Ritmos – Workshop/Palestra

Atividade de dança rítmica para sociabilização, coordenação e alegria. Com ritmos variados, sensibilização e com atividades sobre o bem viver, buscando ressignificar e valorizar as boas práticas.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 26/10 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Daiane dos Santos Macedo – Artes Integradas/Multilinguagens – Palestra

Atividade corporal focando no bem estar dos participantes, para trazer motivação através de exercícios físicos com a dança sob orientação de Daiane dos Santos.

Uma palestra voltada para a terceira idade, buscando o desenvolvimento motor físico e psicológico através do Afromix, desenvolvido através da capoeira, trazendo movimentos de execução simples para todas as idades.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 26/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Banda Checkout – Classics – Música

Checkout Classics é uma apresentação em que a banda enfatiza grandes hits que marcaram as décadas dos anos 70, 80 e 90, do Pop e do Rock. O quarteto composto por baixo e voz, bateria, guitarra e saxofone também conta com programações de teclados para complementar e ouvir os timbres clássicos e nostálgicos das músicas originais.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 26/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Ashley Nunes Gomes da Costa – Literatura palestra

Atividade de escrita criativa com poesia e outros assuntos do gênero com a poetisa e produtora cultural Ashley. A artista mora na periferia do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, faz parte do coletivo da Fuck Ground onde produz uma apresentação que envolve música, percussão, performance e poesia. Mestre de cerimônia e ativista, tornou-se escritora graças à poesia, tendo lançado sua primeira obra “A Dententora da Palavra”.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 31/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça



Estrela do Mar – Trio Estrela Do Mar – Música Sertanejo

O Trio estrela do mar reacende a chama das antigas canções sertanejas, celebrando a tradição e a nostalgia. Ao som de modões marcantes e letras que contam histórias de amor e desilusão. O evento transporta o público para uma época onde as melodias simples tocavam os corações. Com artistas renomados e revelações do cenário, o festival é um mergulho profundo na essência da música caipira, honrando suas raízes e emocionando gerações.”

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 05/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mari Andrade – O Pássaro – Música R&B

O arquétipo do pássaro acompanha a trajetória artística de Mari Andrade, trazendo sentimentos de liberdade e leveza. A artista canta sua história de autoconhecimento, criando intuitivamente a forma desse personagem, que se manifesta através da arte como instrumento de cura.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 12/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cia da Alegria – As Cartas Mágicas da Madame Mim Mim – Teatro/Artes Integradas/Multilinguagens

Neste enredo uma cartomante atrapalhada, cheia de sonhos e curiosidades encontra pelo caminho alguns personagens mágicos e coloridos, eles também guardam dentro de si a esperança de ser feliz e a grande magia de acreditar na amizade, nos sonhos e no amor.

Uma história colorida, lúdica e cheia de fantasias, que sempre deve ser preservada dentro dos corações de quem acreditar.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 16/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mulheres no Som – Música

Uma apresentação que celebra a colaboração entre mulheres que fazem música. O projeto nasceu no ano de 2017 a fim de suprir a necessidade de mais representatividade feminina musical nas comunidades. O objetivo do grupo é levar uma mensagem de amor e esperança através das músicas reproduzidas pela banda formada por mulheres, que trazem músicas com estilos diversos, sendo eles: Mpb, Pop, Hip-hop, Samba e sertanejo.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 16/10 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.

Sertanejo Mix: Jovens e Eternos – Música Sertanejo

Um baile tradicional sertanejo, voltado para a terceira idade, realizado há anos na Casa de Cultura Manoel Mendonça. O evento reúne os amantes do sertanejo de todas as épocas, proporcionando uma noite cheia de música, dança e nostalgia para reviver bons tempos, encontrar amigos e celebrar a juventude de espírito que nunca se perde!

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 20/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dj Guty – Domingo Rock – Música Rock

DJ Guty toca na cena musical há mais de 30 anos. Conhecido por se apresentar na Região do Guarapiranga e por todos os bairros na extensão da estrada do M” Boi Mirim, seu repertório traz diversos estilos de acordo com o gosto do público e o ritmo dançante para não deixar ninguém parado.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 26/10 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Casa de Cultura Júlio Guerra



Grupo Gramaticanto – Hora de Cantar Histórias – Música

Uma apresentação que traz brincadeiras cantadas com questões da língua pátria, de cidadania, utilizando originalidade, criatividade e a interpretação. Projeto na estrada desde 2011 que traz a cantoria para cantar e encantar!

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 10/10 às 15h. Livre. Grátis. 75 minutos.



Radical Dance Ritmos – Dançar e Brincar Também é Radicalizar – Artes Cênicas

Esta vivência oferece às crianças um espaço lúdico e cultural, onde podem explorar diferentes formas de arte, através da dança, música e do movimento. Estimulando a imaginação e a expressão pessoal, ao mesmo tempo em que desenvolvem habilidades físicas e cognitivas, além da educação cultural que abre espaço para o diálogo, reflexão e aprendizado envolvendo o convívio com a diversidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 18/10 às 14h. Livre. Grátis. 75 minutos.



Baile do Marcus Maceió – Música

Marcus Maceió é um músico com uma carreira marcada por colaborações. Ex-baixista de Djavan e compositor de músicas em parceria com o cantor sertanejo Daniel, Marcus Maceió traz sua vasta experiência musical para uma tarde especial em Santo Amaro.

Com uma sólida trajetória na música, incluindo diversas apresentações por bares renomados da noite paulistana, Marcus Maceió traz uma performance versátil com sua habilidade de transitar entre diferentes estilos musicais, do sertanejo à MPB, traz ao público uma experiência sonora rica e envolvente.

Um evento para quem aprecia música ao vivo e um convite para desfrutar de uma noite de arte musical.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 19/10 às 15h. Livre. Grátis. 75 minutos.



Daniel Luis Alexandrino – Acolhendo Histórias – Audiovisual

Dirigido por Daniel Alexandrino, o projeto “Acolhendo Histórias” recolhe vivências, curiosidades e histórias de pessoas, que constituem a identidade dos lugares em que vivem, mostrando que territórios são feitos das pessoas que o constroem e neles resistem.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 25/10 às 13h. Livre. Grátis. 75 minutos.



Samba Plus Size – Samba sem Gordofobia – Música

Uma roda de samba com bate-papo e sambas autorais do Samba Plus Size, com Flávia Pires e Caio Prado contando e cantando como é o dia-a-dia das pessoas com índice de massa muscular consideradas acima do peso. Em uma sociedade que discrimina pessoas com esse tipo de características, como estas pessoas fazem para suportar e vencer a violência da gordofobia? Como encarar estas violências?

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 25/10 às 15h. Livre. Grátis. 75 minutos.



Alicia Moreira – Os caminhos que me levaram até a poesia + Recitação do Livro “Escrevo para Ecoar o que Sinto” – Literatura Recital

Alicia Moreira conhecida pelo @melcompoesia conta como foi sua trajetória de vida até o lançamento do seu primeiro livro de poemas e poesias intitulado como: “Escrevo para Ecoar o que Sinto” que conta com 7 subtemas. A escritora irá ressaltar como surgiu o interesse em se tornar poetisa e se dedicar ao meio artístico, cultural e educacional, finalizando com uma recitação dos versos registrados em seu livro.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/10 às 14h. Livre. Grátis. 75 minutos.

Café com artistas – Múltiplas Culturas/Literatura Sarau

Um evento multicultural que celebra a diversidade e a criatividade dos artistas periféricos de São Paulo. O evento reúne música, teatro e poesia em uma performance LGBTQIAP+, proporcionando um espaço para vozes que muitas vezes são silenciadas com artistas de diferentes segmentos, que se apresentam em um ambiente acolhedor e estimulante, onde a arte se torna uma poderosa ferramenta de resistência e expressão. O público é convidado a mergulhar em performances que exploram temas como identidade, cultura e luta, criando uma conexão única entre os artistas e a comunidade. Um convite para celebrar a riqueza da arte periférica.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 31/10 às 15h. Livre. Grátis. 75 minutos.

Casa de Cultura Parelheiros



Cia Dois Ventos/Ivone Dias Gomes – Artes Cênicas/Cultura Popular

Em um reino encantado vivia uma rainha, que estava grávida de uma linda menina. Um dia, olhando a noite escura e estrelada, fez um pedido. Desejou que sua filha nascesse linda como a noite e brilhante, como as estrelas. E como todo pedido de rainha é uma ordem, seu desejo foi realizado. Preta de Neve vive grandes aventuras em um reino encantado e enfrenta perigos para ajudar um caçador não tão valente assim.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 20/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Belmiro Persan – Música Forró

Trio de forró pé de serra, com músicas atuais e consagradas na levada de Luiz Gonzaga, trazendo ritmo e cultura para alegrar a todos, com muita dança na região de Parelheiros. O grupo já teve participações musicais com Beto Barbosa, Sandro Becker e teve a sua música: “Sextou” tocando no programa “Mais Você” com a apresentadora Ana Maria Braga, marcando o retorno do trio, após turnê pelo Nordeste brasileiro.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 12/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Raquel Camargo & Maharannys – Dança do Ventre

A proposta da apresentação é trazer uma sinfonia visual e emocional, que reflete a beleza e a vitalidade da primavera, através da dança. O palco, decorado com flores e luzes suaves, servirá de cenário para coreografias que evocam o florescimento da natureza. A celebração começará com uma dança coletiva, simbolizando a união entre a natureza e os humanos, seguida por performances solo, que misturam elementos tradicionais e contemporâneos da dança do ventre. Uma abordagem que representará as fases da primavera, culminando em uma apresentação conjunta que celebra o equinócio de primavera. Este espetáculo propõe transportar o público a um mundo de graça e encanto, celebrando a vida e o renascimento.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 13/10 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Samba Do Vg – Música Samba

Com um repertório animado e contagiante o Samba do VG traz uma apresentação para o público local na reinauguração da Casa de Cultura Municipal de Parelheiros.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 19/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Teatro Rocokóz – Circo/Artes Cênicas

Neste enredo surge uma ilustre família de anônimos saltimbancos, trazendo em sua carroça mágica muita palhaçada, cantoria e incríveis números, tais como: A Terrível Besta-Fera! A Cantora Lírica! O Mago do Eterno Silêncio! O Acróbata Anônimo! A Malabarista do Nilo! E um escalafobético e inacreditável número de altíssimo risco…” Um brinde às famílias de artistas que, no decorrer da história, mantiveram acesa no coração do mundo a chama do circo-teatro!

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 20/10 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Vivência de fitoterápicos e Exibição documentário kunhã karai – Culturas populares/Cultura Indígena

O documentário Kunhã Karai é a representação da força da mulher indígena que mesmo com seus territórios invadidos, com centenas de anos de violência e a desvalorização da sociedade para com as culturas indígenas, continuam resistindo e acreditando em seu potencial e força pessoal. Desta forma, é possível trazer a reflexão sobre a importância do espaço de fala aos povos originários e principalmente, o espaço de fala das mulheres originárias.

O documentário retrata a vida de mulheres parteiras das etnias Tupi Guarani e Guarani Mbya, na maior cidade da América do Sul, São Paulo. Serão trazidas reflexões sobre a forma de nascer e lidar com a chegada de uma nova vida, passando por histórias, conhecimentos ancestrais e cosmovisões indígenas. Demonstrando assim, a importância da tradição milenar e da forma de nascer como mantenedor de uma cultura ancestral, na preservação da saúde, da cultura, da natureza e do território.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 20/10 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Projeto Chora Menino, Paco convida – Música Pagode

O grupo Começo de Conversa iniciou no ano de 1986, fruto de uma reunião entre amigos que compartilhavam a paixão pelo samba. Após participação em um Festival o grupo realizou uma série de apresentações em diversos bares da Zona Sul de São Paulo, fixando-se como uma presença constante aos sábados, onde dividiram o palco com grandes nomes do gênero, como Grupo Relíquia, Ponto de Encontro e Grupo Sensação.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 20/10 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dj Gordo convida – Música

DJ Gordo traz um baile com uma mistura de balada com espetáculo musical irreverente, trazendo a cada encontro um convidado especial. Nesta edição o DJ apresenta um show de vozes e talento da black music, Rap e Samba Rock nas pick-ups com DJ Miro, para relembrar os bailes e passinhos e não deixar ninguém ficar parado.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 26/10 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Charanga Literária – Artes Cênicas/Cultura Popular

Uma artista na perna de pau acompanhada por sua equipe de palhaços e músicos espalham alegria por onde passam. Este “cortejo” é interrompido para interagir com o público, ora para ler um livro, que além de fazer parte dos figurinos, também são levados em cestas, ora para realizar uma brincadeira cômica.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 26/10 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.