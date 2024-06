Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé no Brasil – Com ajustes dos especialistas

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil confirma a chegada do Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé ao mercado brasileiro. O veículo compõe a gama de automóveis de alta performance da marca, atualizando o portfólio de modelos superesportivos AMG no país para 12 versões entre hatchbacks, sedãs, SUVs e elétricos. O novo Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé já pode ser encomendado nas concessionárias da marca da estrela de três pontas no Brasil com o preço público sugerido de R$ 694.900. O Mercedes-Benz Classe GLC foi apresentado em 2015, utilizando a mesma plataforma do sedã Classe C. E agora recebe o tratamento em sua variante cupê da AMG, a divisão esportiva da fabricante alemã e responsável pela equipe de Fórmula-1, que ganhou oito títulos seguidos de construtores de 2014 a 2021.

O Mercedes-AMG GLC 43 Coupé é equipado com motor a gasolina de 421 cavalos de potência a 6.750 rotações por minuto e 50,4 kgfm de torque a 5 mil giros, eletrificado com uma rede de 48V e sistema de gerador de partida integrado (ISG), que garante uma potência adicional de 14 cavalos em reacelerações. O carro conta com sistema de tração integral 4Matic, suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo ajustável, transmissão automática AMG Speedshift MCT 9G e eixo traseiro direcional em até 4,5 graus. Com esse conjunto, o GLC 43 assinado pela AMG é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 4,8 segundos e chegar à velocidade máxima de 250 km/h.

Com 4,79 metros de comprimento, 2,07 metros de largura, 1,60 metro de altura, 2,88 metros de distância de entre-eixos, 1.995 quilos de peso, 545 litros de capacidade do porta-malas, 62 litros no tanque de combustível e pneus dianteiros 265/45 R20 e traseiros 295/40 R20, o Mercedes-AMG 43 4Matic cupê tem várias características esportivas, tanto na parte externa quanto na cabine. O estilo frontal é dominado pela grade Panamericana, espécie de cartão de visita de todos os modelos preparados pela AMG, com lâminas verticais, spoiler exclusivo com acabamento cromado e faróis Full Led com luzes altas adaptativas e teto solar panorâmico com acionamento totalmente eletrônico. Há ainda painéis laterais integrados, duas ponteiras de escapamento redondas, acabamento em trama metálica e um spoiler na tampa do porta-malas.

O interior tem bancos esportivos AMG em couro, com gráficos e revestimentos exclusivos. A cabine conta com ar-condicionado Thermatic de duas zonas independentes, iluminação ambiente com 64 opções de cores, sistema MBUX com ativações por voz “Hey Mercedes”, duas telas de LCD, de 12,3 e de 11,9 polegadas, integração para smartphones com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio e sistemas de navegação e de som Burmester 3D Surround Sound System, com 15 alto-falantes e 710 Watts de potência. Os bancos dianteiros são revestidos em couro, com ajustes elétricos – inclusive para lombar – e memória.

No equipamento de segurança, comodidade e assistência à condução, o Mercedes-AMG GLC 43 4 Matic tem câmera de 360 graus e assistente de estacionamento Parktronic, alarme antifurto, sistema Keyless-Go para abertura e fechamento de portas e acionamento do motor sem chaves, sistemas de direção semi-autônoma e assistente ativo de distância Distronic. Esse dispositivo criado pela Mercedes ajuda o motorista até uma velocidade de 210 km/h, podendo ser ativado em todos os tipos de estrada. Com ele, a velocidade é regulada autonomamente para manter uma distância segura em relação ao veículo da frente, além de dar um sossego a mais para o condutor no “para e anda” do trânsito conturbado das grandes cidades. O assistente de frenagem com tráfego cruzado pode evitar colisões com veículos que estão à frente ou nos dois lados do GLC, cuidando ainda dos pedestres e ciclistas. O assistente de ponto cego faz a diferenciação entre as zonas de perigo e as batidas em potencial. Já o aviso de saída é capaz de alertar se existe um outro carro nas proximidades no momento da abertura de portas, enquanto o assistente de direção ajuda o motorista a manter o veículo no centro da faixa na estrada, com leves intervenções com vibrações no volante.