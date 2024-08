Mercadão de São Paulo participa da Jornada do Patrimônio 2024, neste fim de semana

O Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, integra a programação oficial da 10ª edição da Jornada do Patrimônio 2024, evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, por meio do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), que acontece nos dias 17 e 18 de agosto por toda a cidade.

A atividade no Mercadão acontece no dia 17 de agosto, em dois horários, às 10h e às 13h, com uma conversa sobre a formação do Departamento de Cultura de São Paulo por Mário Andrade, com ênfase na história da Missão de Pesquisas Folclóricas pelo Brasil, até o elo entre comida e cultura. O evento é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos neste link.

Em seguida, o público será convidado a percorrer o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato, para conhecer um pouco mais sobre a história desses dois prédios tombados por órgãos de patrimônio, o Conpresp e o Condephaat. “O Mercadão e o Kinjo são um patrimônio vivo da cidade e a Jornada é uma oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua importância histórica e cultural”, destaca Aldo Bonametti, CEO da Mercado SP, concessionária que administra o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato.

Serviço

Jornada do Patrimônio 2024

Data: 17 de agosto

Horário: 10h e 13h – Recepção os participantes no Portão 1

Local: Mercadão

Endereço: Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico

Ingresso