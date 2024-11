Menor infrator é apreendido com motocicleta de roubo

Na noite do último sábado (23), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em patrulhamento preventivo pelo Jardim Lucélia, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita descendo de uma motocicleta e aparentando portar algo na região da cintura.

Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com o menor, mas, ao consultar o veículo, constatou-se que a motocicleta apresentava adulterações: o emplacamento correspondia a uma Honda CG 150 Fan, produto de furto, enquanto o chassi apontava para uma Honda CG 160 Fan, produto de roubo.

Com apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, foi constatado que o menor já possuía extensa ficha criminal, com passagens por receptação e adulteração de veículo automotor (Art. 311 e Art. 180 do Código Penal). Além disso, a motocicleta apreendida tinha as características de um veículo utilizado em diversos roubos registrados na área.

A vítima e proprietária da motocicleta reconheceu o menor como um dos autores do roubo e compareceu ao 101º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada.

Polícia Militar: Servir e Proteger!