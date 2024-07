Meninos Brilhantes vence todos os jogos da 5ª rodada do Futebol de Base 2024 de Nova Odessa

Aconteceu no último sábado (20/07) a 5ª rodada do Torneio Regional de Futebol de Base 2024, uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que conta com mais de 400 crianças e adolescentes de projetos sociais da cidade – além de uma equipe convidada de Americana. Os jogos acontecem nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 em campos de Nova Odessa e Americana.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes, o árbitro José Henrique de Carvalho, “o Torneio Regional de Futebol de Base segue a todo vapor, com ótimos jogos e muitas crianças se divertindo. Estamos muito felizes com essa conquista. Nossa Secretaria tem se esforçado muito para o bom andamento das competições. Quero agradecer ao nosso prefeito e vice pelo apoio em todos os campeonatos”.

Na 5ª rodada do campeonato, o time dos Meninos Brilhantes deu um verdadeiro show de bola no Campo da Vila Azenha, vencendo os jogos das quatro categorias contra o time do EC Real.

No Sub-11, o jogo ficou 4×0 para o time dos Meninos Brilhantes. Já no Sub-13, a vitória foi por 2×0. Na categoria Sub-15, a vitória foi por 4×0 e por fim, no Sub-17, os Meninos Brilhantes garantiu a vitória por 1×0.

Neste final de semana, dias 27 e 28 de julho, não haverá rodada do Torneio Futebol de Base 2024.