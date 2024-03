Meias trocadas! Shopping ABC abraça causa no Dia Mundial da Síndrome de Down

No dia 21 de março, o Shopping ABC abraça a celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down com uma iniciativa única e impactante. Inspirado pela campanha mundial ‘Lots Of Socks’, o empreendimento convida seus clientes, lojistas e colaboradores a vestirem meias trocadas como forma de incentivo à inclusão e conscientização.

A escolha dos pés de meias trocadas é uma representação visual do cromossomo extra presente nas pessoas com Síndrome de Down, que tem o formato muito parecido com uma meia.

Neste dia, todos os clientes e parceiros que entrarem no shopping com o par de meia trocadas, podem buscar um brinde do empreendimento, em parceria com a Dona do Doce, no SAC, piso loft/G1. Um jeito carinhoso de participar dessa ação e conscientizar as pessoas sobre essa importante inclusão diariamente.

Além disso, o shopping também prepara uma ação interna, com administração e lojistas, convidando-os a aderirem à causa e trabalharem com os pés de meias trocados durante o expediente.

“Pensamos em uma ação divertida de destacar a importância da inclusão e engajar todas as pessoas que passam pelo shopping de forma significativa”, comenta a gerente de marketing do empreendimento, Flavia Tegão.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP