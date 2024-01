Meia Maratona Internacional de São Paulo chega a 17ª edição 

Uma das principais provas de rua do país, a Meia Maratona Int’l de São Paulo chega a 17ª edição no dia 28 de janeiro, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. A largada e chegada no Shopping Metrô Itaquera, ao lado do estádio do Corinthians, para os atletas inscritos em cada uma das três distâncias oficiais: os tradicionais 21,09 km e 5 km, e os 10 km, que foram incluídos no ano passado. Nesta edição, o foco é na diversão de todos.

A programação de largadas no dia 28 prevê os seguintes horários: Meia Maratona – 6h35 Cadeirantes; 6h40, Elite masculino e feminino; 6h45, Atleta com Deficiência, Pelotão Premium e Pelotão Geral; 10 km – 6h50, Atleta com Deficiência e Pelotão Geral; 5 km – 7h, Atleta com Deficiência e Pelotão Geral.

Os corredores percorrerão um percurso bastante técnico por ruas e avenidas de uma das mais populosas região da capital paulista.

O sucesso do ano passado mostrou que a organização estava no caminho certo ao buscar novos locais para eventos importantes da temporada e novos percursos para os corredores, facilitando o acesso de atletas de diferentes regiões.

O local ainda tem a seu favor a facilidade de acesso aos participantes de outras partes da cidade, uma vez que está a poucos metros da estação Corinthians-Itaquera e da linha 11 Coral da CPTM. O acesso por carro também é uma opção para os participantes.

A retirada de kits, como no ano passado, será em dois pontos e o atleta deverá fazer a mesma no local que escolheu no ato da inscrição. Não haverá entrega de kit no dia e nem após a competição.

Os locais e horários são os seguintes: ZONA LESTE – Shopping Metrô Itaquera, na Av. José Pinheiro Borges, s/n Itaquera, no dia 27/1, das 10h às 20h, no Piso Campanela; ZONA SUL/OESTE – Shopping West Plaza, na Av. Francisco Matarazzo s/n, Água Branca, 3º Piso – Bloco A, próximo ao Outback, no dia 27/01, das 10h às 20h.