Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto tem lote extra de inscrições

A organização da Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto abriu um lote extra de inscrições para a prova. Os interessados podem acessar o site www.mmirp.com.br. A prova será realizada em 25 de agosto, às 7 horas, com largada e chegada no estacionamento do RibeirãoShopping. Assim como no ano passado, a MMIRP distribuirá R$ 41.200,00 aos primeiros colocados dos 21 km, nas categorias Elite (dez primeiros) e Amador (cinco primeiros), masculino e feminino.

Em 2023, a MMIRP reuniu mais de 2.400 corredores. Foram atletas inscritos de 169 cidades, de 14 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Também participaram representantes de seis países. Além da meia maratona, a prova terá os ‘5km Tribuna Ribeirão’. Os percursos foram oficialmente aferidos, e as duas provas constam no calendário oficial da World Athletics.

A Meia Maratona de Ribeirão Preto reúne patrocinadores tradicionais e de peso, como o RibeirãoShopping, Caixa / Governo Federal – Brasil União e Reconstrução, GS Inima Brasil, Rede Ideal, Savoy Leilões e DTP Comunicação Visual, além de uma grande rede de apoio logístico e parceiros de mídia como Viva LED, rádio Diário FM, Record, gráfica New Cores e Fonte Assessoria de Imprensa. A prova também mantém uma parceria com o Convention & Visitors Bureau, entidade presente em 111 cidades brasileiras. Além disso, tem apoio logístico da Polícia Militar, Secretaria de Esportes, RP Mobi, Guarda Civil Metropolitana, Transerp, Estre e KA2RP Eventos.

Pelotão africano na disputa

A campeã da Meia Maratona Internacional de Ribeirão Preto em 2023, Viola Jelagat Kosgei, do Quênia, terá a companhia do também queniano, Kiplimo Kimutai. Eles se juntam a nomes de peso do atletismo nacional, como o multicampeão Altobeli da Silva e Kleidiane Barbosa Jardim. Além disso, há a forte concorrência regional, como os campeões de outras edições da Meia de Ribeirão, James Marcelino Ferreira, no masculino, e Eulália dos Santos e Tatiane Rodrigues, no feminino. Outro forte concorrente é o atleta de São Joaquim da Barra Walace Evangelista, terceiro colocado no ano passado.

Possíveis desfalques

O campeão de 2023, Giovani dos Santos, e o campeão de anos anteriores Samur Inácio são dúvidas poderão desfalcar a prova. Giovani sofreu uma lesão em treinamento. O mineiro, no entanto, disse que virá a Ribeirão Preto e não descartou correr. Já Samur se recupera de uma lesão e sua participação ainda é incerta. Mais de 40 atletas foram registrados na elite. Eles enviaram currículo à Federação Paulista de Atletismo (FPA).