Mega-Sena acumulada sorteia R$ 25 milhões nesta sexta (11)

A Mega-Sena acumulou e o concurso 2.785, que acontece dia 11 de outubro, tem prêmio estimado em R$ 25 milhões. O sorteio pode ser acompanhado presencialmente, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), e virtualmente, pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

Por se tratar de um concurso com final cinco, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 143 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor total do prêmio, o ganhador pode adquirir uma frota de 250 automóveis, por R$ 100 mil cada, para investir em uma locadora de veículos. O valor da aposta simples na Mega Sena é de R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia do sorteio.

Timemania:

Na quinta-feira (10), a Timemania sorteia o prêmio de R$ 5 milhões pelo concurso 2.154. A modalidade é um produto de prognóstico específico em que o apostador escolhe dez números entre 80 disponíveis e um time do coração entre 80 times. São sorteados sete números e um time do coração. Ganham as apostas que acertarem de três a sete números ou o time do coração. A aposta custa R$ 3,50.

Repasses Sociais:

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.