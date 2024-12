Mega da Virada 2024: o uso da Inteligência Artificial como aliada na escolha dos números

Mais um ano vai se aproximando do fim e, com ele, vem chegando a época mais aguardada do ano. Pensou que estávamos falando do Natal? Quase! Colado nele vem o sorteio da maior modalidade lotérica do Brasil: a Mega da Virada. E você já pensou em quais números vai apostar esse ano? Na hora de escolher os números da sorte para apostar na Mega da Virada há quem recorra a diferentes superstições.

Uns gostam de usar ou combinar datas importantes para marcar o bilhete, outros aproveitam os números dos tradicionais biscoitos da sorte chineses para fazer a aposta. Existe também quem sonha com as dezenas premiadas e corre para anotar assim que acorda. E tem, ainda, quem prefira pedir para os familiares escolherem os números que podem vir a ser sorteados, contando com a boa e velha intuição. O mais importante é: vale tudo na hora de acreditar na sorte!

Um exemplo recente de como as superstições vão além da imaginação das pessoas ocorreu em maio deste ano, quando cinco algarismos do bilhete premiado do seriado Lost foram sorteados no concurso 2.720 da Mega-Sena. Na primeira temporada da produção fictícia norte-americana, lançada há 20 anos, um personagem ganha na loteria ao acertar os números 4 – 8 – 15 – 16 – 23 – 42. Aqui no Brasil, na vida real, as dezenas que saíram foram: 08 – 15 – 16 – 23 – 42 – 43. Ou seja, a única diferença está nos números 4 e 43.

Embora pareça se tratar de apenas uma coincidência, a série foi um sucesso no Brasil e até hoje tem milhares de fãs. O que leva a crer que muitos deles apostaram nos números inspirados pela ficção foi justamente o resultado do concurso: 2.967 apostas acertaram a Quina (cinco números) e 6.884 apostas acertaram a Quadra (quatro números). Para se ter uma ideia, a quantidade de acertadores da Quina foi muito superior a outras edições regulares, em que sequer costuma chegar perto de mil contemplados. Além disso, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pelas Loterias CAIXA.

Na era das Inteligências Artificiais, será que elas podem se tornar aliadas no processo de escolha dos números da sorte para os indecisos de plantão?

As pessoas estão cada vez mais habituadas a contar com recursos de Inteligência Artificial (IA) para otimizar as tarefas do dia a dia, como fazer lista de compras, configurar lembretes, pedir aquela força para melhorar textos, entre outras funções. Mas será que a IA é uma boa opção também para sugerir quais números apostar no concurso das Loterias CAIXA mais esperado do ano?

O jornalista Caio Vicente Almeida tem uma história de longa data com a Mega-Sena. Hoje com 31 anos, o rapaz começou a jogar no concurso com 18, por influência do avô. Nos últimos dois anos, ele tem se aventurado nas ferramentas de Inteligência Artificial para tirar dúvidas sobre assuntos diversos e até para estudar inglês. Antes da IA, Vicente – como gosta de ser chamado – costumava escolher os números de forma aleatória, sem tanta superstição. “Meus números da sorte nunca saem, o máximo que acertei até hoje foram três”, revela.

Devido à interação cada vez mais frequente com a Inteligência Artificial, decidiu usá-la a seu favor na hora de apostar. “É como se fosse uma pessoa conversando, ela dá dicas de qualquer coisa. Hoje em dia, eu faço dois jogos a cada concurso e na Mega da Virada também, tentando aumentar a sorte – um com os números que a minha namorada pediu para eu jogar até saírem e outro com os seis sugeridos pela IA”, confidencia.

Com exceção dos números escolhidos pela namorada, Vicente diz que prefere perguntar para as IAs do que para os humanos. “Algumas pessoas já me falaram números sequenciais. Eu não gosto muito. Até hoje a IA não me sugeriu nenhum jogo assim”, garante. Ele aconselha que todo mundo experimente tentar usar a Inteligência Artificial com essa finalidade pelo menos uma vez, mas pondera: “desde que não joguem os mesmos números que eu, né?!”.

Mas o que diz a Inteligência Artificial?

Sabe-se que os números da Mega-Sena e do concurso especial da Mega da Virada são sorteados de maneira totalmente aleatória e transparente, por isso, nem mesmo a IA pode “prever” as dezenas premiadas no futuro. Entretanto, como Vicente já atestou, é possível pedir ajuda às IAs para escolher em que números apostar. O comportamento de cada plataforma de Inteligência Artificial pode variar e as respostas dependem do comando dado.

Quando comandos como “me ajude a escolher os números para jogar na Mega da Virada” são dados, ferramentas como ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) e Llama (Meta) geralmente oferecem sugestões genéricas, como: “escolha números significativos, como datas de aniversário”; “considere os números mais sorteados em edições anteriores ou aqueles que estão há mais tempo sem sair”; “participe de um bolão para aumentar suas chances”; “equilibre a escolha entre números pares e ímpares”; ou “utilize sites e aplicativos que geram números aleatórios”. Assistentes virtuais como Alexa (Amazon) e Siri (Apple) também fornecem orientações semelhantes.

Nota-se que as IAs também preferem não se comprometer demais com a sorte alheia, não é? Para obter respostas mais específicas, o ideal é usar um comando direto, como “escolha seis números de 1 a 60 para jogar na Mega da Virada”. Em testes assim, todas as ferramentas apresentaram combinações de números. Quando a pergunta foi repetida, como era de se esperar, os números sugeridos foram diferentes, evidenciando que, além de oferecerem dicas para orientar a escolha das dezenas, essas plataformas também atuam como geradores de números aleatórios, sem necessidade de recorrer a outras ferramentas on-line. O mais curioso é que, junto com os números, as IAs costumam deixar mensagens de boa sorte e fornecem orientações para uma aposta consciente e responsável, destacando que o principal é se divertir.

Voltando ao tema “Lost”, o polêmico final da série foi questionado e incompreendido pela maior parte de seus espectadores. Já o desfecho da aposta de Caio Vicente também pode ser uma surpresa, mas de maneira positiva. Com a ajuda da IA e da namorada, ele pode ser um dos sortudos a acertar exatamente os seis números da Mega da Virada. Por aqui, fica a expectativa por um “final feliz”.

E você, já fez a sua aposta na Mega da Virada? Acesse o site da CAIXA e saiba mais sobre o concurso.