Medicina USCS 2025: últimos dias para inscrições no vestibular

A Universidade de São Caetano do Sul (USCS) recebe, até a próxima segunda-feira (28), as inscrições para o seu processo de vestibular para os cursos de Medicina – 1º semestre de 2025. No total, são 180 vagas, nos campi São Caetano-Centro, São Paulo-Bela Vista e Itapetininga (60 por campus). As provas ocorrem no dia 24 de novembro, das 14h às 19h. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (http://www.vunesp.com.br/). O valor da taxa de inscrição vai de R$ 350,00 a R$ 750,00, conforme a quantidade de campi que o candidato escolha concorrer. Os resultados serão divulgados a partir das 16h do dia 18 de dezembro, no portal da Fundação Vunesp, quando terão início as matrículas da 1ª chamada. O edital com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser acessado em http://www.vunesp.com.br/.

Os cursos de Medicina da USCS funcionam em período integral, com duração de 12 semestres e são oferecidos em três diferentes campi, são eles:

Campus São Caetano-Centro: inaugurado em 2014, o curso formou sua primeira turma no final de 2019, está localizado na Rua Santo Antônio, nº 50, no bairro Centro, São Caetano do Sul, SP. É certificado como curso acreditado pelo Sistema de Acreditação das Escolas Médicas (SAEME), ligado ao Conselho Federal de Medicina – CFM.

Campus São Paulo-Bela Vista: inaugurado em 2016, está localizado na Rua Treze de Maio, nº 671, no bairro Bela Vista, São Paulo, SP.

Campus Itapetininga: teve início com sua primeira turma no 1º semestre de 2022. A instalação para o novo curso em Itapetininga foi aprovada, em plenária, no dia 3 de junho de 2020, pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo – CEE/SP, está localizado na Av. Dr. Ciro Albuquerque, nº 4750, no bairro do Taboãozinho, Itapetininga-SP.

Estudos e residência médica internacionais

Os cursos de Medicina da USCS (Universidade de São Caetano do Sul) – dos campi São Caetano e São Paulo – foram aprovados, em março de 2024, como Sponsor Note do Wdoms ( World Directory of Medical Schools ), autoridade internacional que atesta a qualidade e a relevância dos programas médicos oferecidos pelas instituições de ensino superior de todo o mundo. Entre os benefícios da certificação, estão a possibilidade de colaborações internacionais, parcerias acadêmicas, oportunidades de pesquisa e a realização de residência médica em países como Canadá, Estados Unidos, Austrália entre outros, por alunos que concluírem a graduação pela USCS.