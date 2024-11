Medalhistas de Paris serão destaque na Feira do Comitê Paralímpico Brasileiro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove, pela primeira vez, a Expo Brasil Paralímpico, um evento que ocorrerá de quarta-feira (20) a sábado (23), no São Paulo Expo. A iniciativa contará com a participação de atletas medalhistas dos Jogos de Paris, proporcionando uma oportunidade única para o público.

A estreia da feira do CPB se dá em colaboração com a Reatech, evento já consolidado em sua 19ª edição e reconhecido como um dos mais significativos da América Latina voltados para a acessibilidade e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Com o intuito de divulgar o Movimento Paralímpico, o evento visa aumentar a conscientização sobre a importância do esporte na inclusão e desenvolvimento das pessoas com deficiência, destacando seu papel transformador na sociedade.

Atletas medalhistas dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, como Petrúcio Ferreira, Beth Gomes e Mariana D’Andrea, estarão presentes para interagir com os participantes e participar de discussões sobre o Movimento Paralímpico.

Serviço: Expo Brasil Paralímpico

Data: 20 a 23 de novembro

Horário: das 9h às 19h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Guarani São Paulo – SP

Inscrições: Aqui!