Medalhista olímpico realiza workshop na Fundação CASA de Santo André

O velocista, André Domingos da Silva, que é duas vezes medalhista olímpico no revezamento 4x100m, realizará na quinta-feira (01/02), às 14h, um workshop para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no centro da Fundação CASA Santo André II, localizado no ABC paulista.

A iniciativa visa divulgar a modalidade e motivar os adolescentes, além de fazer parte da agenda de férias do ensino formal. A articulação para a visita foi realizada diretamente entre a Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Instituição e o atleta, após uma reunião que contou com a presença do presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes.

A primeira visita do esportista na Fundação ocorreu na última sexta-feira (26/01) e foi realizada no centro da Fundação CASA de Presidente Bernardes, localizado na cidade de mesmo nome.

Durante o evento, o esportista, que é natural da cidade de Alvares Machado, falou aos jovens da Fundação sobre sua carreira, as conquistas e dificuldades.

O ponto alto da palestra foi o relato de sua luta para persistir praticando a modalidade e a conquista das duas medalhas olímpicas: uma de bronze nos jogos de Atlanta em 1996 e uma de prata em Sydney no ano de 2000.

Os jovens puderam ainda ver de perto os prêmios recebidos pelo esportista e conhecerem mais sobre as provas de corrida de curta distância e de revezamento.

Além da visita em Prudente, o esportista já realizou o evento no CASA Jacarandá, em Franco da Rocha (30/01) e visitará na sexta-feira (02/01), o CASA Paulista, localizado na Vila Maria, na capital.

De acordo com a gerente de educação física e esporte da Fundação CASA, Janaina de Brito Asprino, a palestra tem como objetivo motivar os adolescentes. “Segundo a história do André, ele começou a correr depois que ganhou um tênis da patroa de sua mãe. Apesar do equipamento ser um número menor, ele abraçou a ideia e persistiu até chegar onde chegou. Acreditamos que esse tipo de motivação é essencial para os jovens em medida socioeducativa”, concluiu.