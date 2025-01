MC Danny agita o CTN com show gratuito no primeiro Sabadaço de 2025

No próximo dia 11 de janeiro, o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) dará início à programação do Sabadaço 2025 com uma apresentação imperdível da MC Danny. A partir das 22h, a cantora promete animar o público com seus maiores sucessos em um show gratuito e repleto de energia.

MC Danny ganhou destaque no cenário musical brasileiro através de seus hits de brega funk, como “Não Pode Se Apaixonar”, “Eu Não Tô Ligando” e “Ai, Papai”, lançada em 2022 com a participação de Anitta e Hitmaker, onde alcançou a posição 30º no Spotify Brasil.

Seu carisma e talento conquistaram milhares de fãs, refletindo-se em seus 1.2 milhão de seguidores no Instagram, onde ela compartilha sua rotina e interage com admiradores.

Este é um evento imperdível tanto para os fãs de longa data quanto para quem busca uma experiência musical energizante.

Acompanhe a programação completa e mais informações sobre o Sadadaço pelas redes sociais ctnsp e no site ctn.org.br.

SERVIÇO

MC Danny

Quando: Sábado, dia 11 de novembro, a partir das 22h

Quanto: Gratuito

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão, São Paulo (SP)