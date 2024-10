Max e Space transmitem as semifinais do Campeonato Paulista Feminino

Depois de mais um mês de pausa, o Campeonato Paulista Feminino está de volta. No sábado, 2 de novembro, e no domingo, dia 3, a TNT Sports realiza a cobertura completa dos dois confrontos de ida da semifinal da competição. A Max e o Space transmitem o duelo entre Ferroviária e Palmeiras e o Majestoso entre São Paulo e Corinthians.

Os quatro times mais bem colocados da primeira fase se enfrentam no mata-mata. O primeiro jogo acontece no sábado, a partir das 18h15, com exibição da plataforma de streaming e do canal de TV. A Ferroviária, quarta colocada na classificação geral, mede forças contra as Palestrinas, que terminaram a fase inicial na liderança.

Já no domingo, um grande clássico. A partir das 9h45, o São Paulo recebe o Corinthians para um duelo repleto de rivalidade. O Tricolor terminou a primeira fase na terceira colocação, com 23 pontos. Já o timão ficou em segundo, com os mesmos 25 pontos do líder.

Sábado, 2/11

18h15 – Pré-jogo

18h30 – Ferroviária x Palmeiras (Max e Space)

20h30 – Encerramento

Domingo, 3/11

9h45 – Pré-jogo

10h – São Paulo x Corinthians (Max e Space)

12h – Encerramento