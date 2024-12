Mauro Caseri assume Ouvidoria das Polícias em São Paulo

Nesta quarta-feira, 18, o Diário Oficial do Estado de São Paulo divulgou a nomeação do advogado Mauro Caseri para o cargo de Ouvidor das Polícias, em substituição a Cláudio Silva. A decisão foi tomada pelo governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, e estabelece um novo período de gestão que se estenderá até 2027.

A nomeação de Caseri ocorre em um contexto delicado, marcado por um aumento nas denúncias de violência policial. Recentemente, duas prisões de policiais e o afastamento de mais de 40 agentes foram reportados, evidenciando a gravidade das acusações relacionadas a condutas violentas durante abordagens.

Mortes em Intervenções Policiais

Segundo dados do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público, entre janeiro e início de dezembro deste ano, 784 mortes resultantes de intervenções policiais foram registradas. A Secretaria da Segurança Pública tem se comprometido em investigar essas ocorrências e reforçar a política de tolerância zero contra desvios éticos por parte dos agentes.

Além disso, informações fornecidas pela SSP indicam que a Polícia Militar foi responsável por 496 mortes entre janeiro e setembro deste ano, um aumento significativo em comparação com os anos anteriores e o maior número desde 2020. Esse crescimento interrompe uma tendência positiva observada nos últimos anos, que havia sido impulsionada pela implementação de câmeras corporais utilizadas pelos policiais. Em 2022, o total de mortes pela PM atingiu seu menor patamar desde o início da série histórica, em 2001.

A nova gestão de Mauro Caseri à frente da Ouvidoria das Polícias será observada atentamente, especialmente no que tange à abordagem das questões críticas envolvendo a segurança pública e a responsabilidade dos agentes policiais no Estado.