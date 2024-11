Maurício e Mauri realizam show em Campinas

Vem aí mais um show na Fazenda Churrascada Campinas! Dia 29 de novembro o restaurante irá receber um dos maiores nomes da música sertaneja: Maurício e Mauri! Eles ainda eram adolescentes quando os irmãos, Chitãozinho e Xororó, faziam sucesso nacionalmente. Maurício tocou contrabaixo e fez backing vocal por dez anos na banda dos irmãos e Mauri atuou na produção dos shows.

Quem é fã de um bom sertanejo não pode perder esse evento que promete agitar a noite com muita música boa e churrasco de primeira, com cortes nobres selecionados, preparados na parrilla ou defumados.

Maurício e Mauri vão fazer todo mundo cantar junto com seus maiores sucessos, levando o público a um verdadeiro show de hits do sertanejo! Com mais de 30 anos de carreira, a dupla é conhecida pela energia única no palco e pela mistura de romantismo e agito que só o sertanejo pode oferecer. Não faltará emoção, nostalgia e muita diversão!

Acesse o Instagram @fazendachurrascadacampinas.

Data: 29/11

Horário: 19h

Local: Fazenda Churrascada Campinas – Av. Almeida Garret, 1700 – Parque Taquaral, Campinas – SP

Ingressos: Clique aqui

