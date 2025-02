Mauá tem inscrições abertas em diversos programas de qualificação profissional gratuita

Nesta semana, a população de Mauá tem diversas opções de cursos profissionalizantes gratuitos. São centenas de vagas em três programas diferentes viabilizados pela Prefeitura em parceria com entidades, Ministério do Trabalho e Emprego e também Fundo Social de Solidariedade de São Paulo.

31 vagas em seis cursos do Qualifica Mauá



Nesta semana, o Qualifica Mauá, programa da Prefeitura, tem 31 vagas em seis cursos. As oportunidades de estudos são em diversas áreas, graças a parcerias com o Senai, com o Sebrae e também próprios da secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A lista é atualizada constantemente. Os cursos disponíveis são: Costura para iniciantes (duas turmas), Dashboards com Google Looker Studio, Design de Sobrancelhas, além de Manicure e Pedicure (duas turmas).



Outras informações sobre os requisitos e os locais das aulas, por exemplo, podem ser consultados no link: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/. A Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo também criou o canal do Qualifica Mauá, no Whatsapp, que pode ser acessado em: https://tinyurl.com/canal-qualifica.



As matrículas devem ser feitas presencialmente no Sine-Casa do Trabalhador, o antigo Centro Público de Trabalho e Renda. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de idade. O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. O endereço é rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836.



Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade.

Curso do Programa Manuel Querino oferece bolsa de R$ 2 mil



Uma parceria firmada entre a Prefeitura e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Programa Manuel Querino, oferece para a população de Mauá qualificação social e profissional gratuita. São 100 vagas para o curso de Trabalho Doméstico.

O curso é destinado a moradores em situação de áreas de maior vulnerabilidade social, ou que se encontre em situação de risco pessoal e social.

As aulas serão coordenadas e ministradas pela Universidade Federal do ABC (UFABC). Serão 200 horas de aulas presenciais aos sábados, das 9h às 17h, nos campis São Bernardo do Campo ou Santo André. Quem for selecionado para o curso receberá auxílio para transporte e alimentação no valor total de R$2.000,00, dividido em 5 parcelas. O recebimento está condicionado à frequência nas aulas.

As inscrições devem ser feitas no link: http://bit.ly/3EnIh2n .

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, no telefone (11) 4512-7779, ramal 1836. Ou se dirigir diretamente ao Sine-Casa do Trabalhador. O endereço é rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. O atendimento é das 8h às 17h.

Praça da Cidadania tem inscrições abertas para oito cursos



A Praça da Cidadania de Mauá está com inscrições abertas para os primeiros cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de beleza e bem-estar, gastronomia, informática e moda. Essas oportunidades são promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo com o apoio da Prefeitura.

As vagas estão abertas para moradores de todas as regiões da cidade e as aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro. Os cursos disponíveis são: Tranças Afro e Turbantes, Alongamento de Cílios, Cuidador de Idosos, Panificação Básica, Confeitaria Básica, Informática Básica e Costureiro Básico Industrial. Os cursos são direcionados a pessoas a partir dos 16 anos, com exceção da gastronomia, que é voltada para maiores de 18 anos.

As inscrições para os cursos podem ser realizadas pela internet através do link: www.cursofussp.sp.gov.br. A Praça da Cidadania está localizada na Rua João Batista de Lima, 231, Jardim Eden. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp pelo número 11 5241-3646.