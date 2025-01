Praça da Cidadania de Mauá abre inscrições para cursos profissionalizantes

A Praça da Cidadania de Mauá está com inscrições abertas para os primeiros cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de beleza e bem-estar, gastronomia, informática e moda. Essas oportunidades são promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade de São Paulo com o apoio da Prefeitura.

As vagas estão abertas para moradores de todas as regiões da cidade e as aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.

Os cursos disponíveis são: Tranças Afro e Turbantes, Alongamento de Cílios, Cuidador de Idosos, Panificação Básica, Confeitaria Básica, Informática Básica e Costureiro Básico Industrial. Os cursos são direcionados a pessoas a partir dos 16 anos, com exceção da gastronomia, que é voltada para maiores de 18 anos.

As inscrições para os cursos podem ser realizadas pela internet através do link: www.cursofussp.sp.gov.br. A Praça da Cidadania está localizada na Rua João Batista de Lima, 231, Jardim Eden. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp pelo número 11 5241-3646.

A Praça da Cidadania foi construída em uma região de vulnerabilidade social com o objetivo de transformar a realidade do entorno. Com área de 6.404 m², o espaço conta com uma infraestrutura completa, incluindo salas para os cursos profissionalizantes, iluminação em LED, acessibilidade, sala de esterilização, além de uma ampla área esportiva e de lazer com pista de skate, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, parque infantil, pista de caminhada e um jardim de chuva para reúso de água.