Tarcísio de Freitas e Marcelo Oliveira inauguram Praça da Cidadania em Mauá

Na manhã desta quarta-feira (18), o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), e o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), inauguraram a primeira Praça da Cidadania do Grande ABC. Com um investimento de R$ 5,9 milhões, a praça foi projetada para promover tanto lazer quanto capacitação profissional no Jardim do Éden, em Mauá.

O evento contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, além da participação ativa da comunidade local.

Espaço de lazer e formação

O espaço de 6 mil m² abriga quadras esportivas, pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área de jogos, pista de caminhada e um jardim de chuva.

O local também é sede da Escola de Qualificação Profissional, que oferece cursos nas áreas de empreendedorismo e inclusão produtiva. “Esse é um espaço de emancipação e capacitação, fundamental para transformar vidas”, destacou o governador Tarcísio Freitas. O prefeito Marcelo Oliveira completou: “Estamos trazendo não apenas um espaço de lazer, mas uma oportunidade para mudar histórias por meio da educação e da qualificação.”

Parceria e avanços na região

As tratativas para a construção da Praça começaram em 2021, com a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Mauá, o Fundo Social de São Paulo e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Tarcísio não deixou de reconhecer os esforços locais em prol do desenvolvimento de Mauá. O governador elogiou o trabalho do prefeito Marcelo Oliveira e de outros líderes, destacando a importância do trabalho conjunto para alcançar resultados como o da Praça da Cidadania. “Mauá precisa do apoio, precisa da união. Podem contar com o Governo do Estado de São Paulo, que vai estar aqui para ajudar. Essa realização é fruto da parceria do município com o Estado, e essa parceria vai continuar”, enfatizou.

Transformação para o futuro

O evento, que começou com atividades culturais e esportivas, marcou o início de uma nova etapa para o Jardim do Éden. O espaço significa mais do que diversão: é uma porta de entrada para novas possibilidades no mercado de trabalho.

Jessé Lino/PMM

O governador encerrou com uma mensagem otimista: “Terminar o ano entregando um projeto tão significativo nos enche de esperança. A Praça da Cidadania é uma prova de que, juntos, podemos transformar realidades”, finalizou.

A Praça da Cidadania está localizada na Rua João Batista de Lima, esquina com a Estrada do Carneiro, e promete ser um marco de desenvolvimento para Mauá e para toda a região do Grande ABC.