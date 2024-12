Mauá inaugura a Praça da Cidadania nesta quinta-feira (19)

Mauá ganhará sua Praça da Cidadania. O evento de inauguração será nesta quinta-feira (19/12), a partir das 09h. O equipamento recebeu investimentos de mais de R$ 5,9 milhões viabilizados pelo Fundo Social de São Paulo e por parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) e com a Prefeitura de Mauá.

Participam do evento o prefeito Marcelo Oliveira, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, Fernanda Oliveira, o governador Tarcísio de Freitas e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, Cristiane Freitas.

Após o ato, será realizada a entrevista coletiva e em seguida a visita aos prédios que vão abrigar a Escola de Qualificação Profissional. Ao longo de todo o dia serão promovidas atividades artísticas, esportivas e de lazer.

As tratativas para a construção do espaço iniciaram em 2021, e o prefeito Marcelo Oliveira assinou o convênio em 10 de dezembro daquele ano, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A Praça da Cidadania está localizada na Rua João Batista de Lima, próximo da Estrada do Carneiro, no Jardim Eden e ocupa uma área de 6 mil m². O espaço oferece quadra poliesportiva e de futebol society, pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área de jogos, pista de caminhada e um jardim de chuva. O local também abriga a Escola de Qualificação Profissional, que oferece cursos para capacitação em diversas áreas com foco na inclusão produtiva e no incentivo ao empreendedorismo local.

SERVIÇO – INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA CIDADANIA DE MAUÁ

Data: 19/12/2024

Hora: 09h

Local: Praça da Cidadania

Endereço: Estrada do Carneiro, esquina com a Rua João Batista de Lima