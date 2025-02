Governo de São Paulo lança cursos gratuitos para profissionais de eventos

Em um avanço significativo para o setor de eventos, o Governo de São Paulo, por meio do programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, firmou uma parceria inédita com representantes da área para identificar as principais necessidades de capacitação. Durante o anúncio, realizado nesta quinta-feira (30) na Estação CCR das Artes, no Complexo Júlio Prestes, também foram apresentados novos cursos gratuitos de qualificação voltados para a profissionalização do segmento.

“Com o objetivo de atender à crescente demanda por mão de obra especializada, esta parceria representa uma grande oportunidade de qualificação e inserção profissional no mercado de eventos, que tem se mostrado cada vez mais estratégico para a economia criativa de São Paulo. Através desses cursos, buscamos formar uma nova geração de líderes e técnicos capacitados, impulsionando a empregabilidade e fortalecendo o setor como um todo”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Assinatura do Termo de Cooperação com importantes entidades do setor

Durante o evento, foi assinado um Termo de Cooperação com a participação de importantes entidades e empresas do setor. Entre os signatários estão associações como ABRACE, ABRAPE, AMPRO, ANPPE e APAA, além de empresas de destaque, como DIEX Mídia, Diverti, IMM Esporte e Entretenimento e Alto Paraíso Produções. A iniciativa também conta com a adesão de instituições como a Ubrafe, o Sindiprom-SP e a Fundação 25 de Janeiro – Visite SP Convention Bureau, reforçando seu impacto no setor de eventos.

“O CULTSP PRO só acontece porque parcerias estão em sua essência. Ele não existiria sem a colaboração e o apoio de quem acredita nesse projeto. E este evento é a prova concreta disso”, destaca Raquel Verdenacci, diretora do programa.

Cursos e oportunidades de trabalho no Carnaval de 2025

Os cursos do CULTSP PRO serão realizados em parceria com as empresas signatárias do Termo, oferecendo intercâmbio e oportunidades reais de trabalho. As inscrições permanecerão abertas ao longo do ano pelo site do programa. Como primeiro impacto da iniciativa, 30 alunos do curso lançado no evento serão selecionados para atuar no Carnaval 2025, no Anhembi, colocando em prática o aprendizado adquirido.

“A formação profissional precisa do suporte do Estado para que a iniciativa privada possa gerir seus negócios com eficiência e capacitar talentos que já estão no mercado”, completa Ricardo Piquet, presidente do Instituto de Desenvolvimento Social, IDG, que faz a gestão do CULTSP PRO.

Formação para Líderes Operacionais de Eventos

O primeiro curso será o Formação para Líderes Operacionais de Eventos, ministrado pela professora Líbia Macedo. As inscrições, que já estão abertas até o dia 05 de fevereiro, podem ser feitas pelo formulário online. A formação acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Edifício Oswald de Andrade, em São Paulo, e oferece 60 vagas para profissionais com experiência em eventos e perfil de liderança. Com carga horária de oito horas diárias, o curso aborda a importância do staff na produção, atendimento ao público e experiência do cliente.

Realizado em parceria com a empresa Diverti e o Instituto de Compromisso com Desenvolvimento Humano (ICDH), o curso terá impacto direto no Carnaval de São Paulo. Ao final da formação, 30 alunos serão contratados para atuar como líderes operacionais no Camarote Bar Brahma 2025, no Sambódromo do Anhembi.

Com mais de 25 anos de experiência, Líbia Macedo é mestre e graduada pela USP, professora universitária e especialista em Gestão de Eventos e Marketing Esportivo. Já trabalhou em grandes produções, como a Copa do Mundo, Rodeio de Jaguariúna e o próprio Camarote Bar Brahma, além de atuar na curadoria e desenvolvimento de equipes.

Cursos adicionais para o setor de eventos em março

Além do curso inaugural, o CULTSP PRO abrirá inscrições, a partir de 10 de março, para mais quatro formações voltadas ao setor de eventos, desenvolvidas em parceria com entidades signatárias do Termo de Cooperação. São elas: Importância dos Eventos no Desenvolvimento de um Destino (Visite São Paulo Convention Bureau), Captação de Patrocínios para Eventos B2B e B2C (UBRAFE), Montagem de Estruturas Cenográficas em Eventos (ABRACE) e Design de Experiências e Eventos de Marca (AMPRO). Os cursos terão entre 16 e 30 horas de duração, com transmissão online e professores renomados do mercado.

Outra novidade será o lançamento do curso Mercado de Eventos: Oportunidades e Carreira, um programa mais extenso que oferecerá uma visão teórica e prática sobre a importância dos eventos como ferramenta estratégica de negócios. Destinado a empreendedores e profissionais do setor, o curso abordará eventos corporativos, congressos, feiras, esportes, cultura e entretenimento. Com curadoria de Juan Pablo de Vera, CEO da Diex Mídia e membro da Academia Brasileira de Eventos, a formação contará com a participação ativa de entidades do setor. As aulas acontecerão de 8 de abril a 1º de julho de 2025, e as inscrições estarão abertas a partir de 17 de março.

Serviço

Curso: Formação para Líderes Operacionais de Eventos

Parceria: Diverti e ICDH

Professora: Líbia Macedo

Datas: 11 e 12 de fevereiro de 2025

Horário: Das 9h às 18h

Local: Edifício Oswald de Andrade – Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo – SP

Carga horária: 16 horas (8 horas por dia)

Vagas: 60 participantes

Pré-requisitos: Idade mínima de 18 anos e comprovação de experiência em eventos

Inscrições: Através do formulário

Objetivo: Qualificar e preparar líderes para atuação no Camarote Bar Brahma durante o Carnaval 2025

Abertura das inscrições em março

Curso: Importância dos Eventos no Desenvolvimento de um Destino

Parceria: Visite São Paulo Convention Bureau

Professor: Toni Sando

Formato: Online síncrono

Carga horária: 16 horas

Objetivo: Explorar o impacto dos eventos urbanos na economia e no turismo local, conectando eventos associativos, corporativos, culturais e de entretenimento das grandes cidades

Público-alvo: Profissionais de turismo, eventos e gestão pública