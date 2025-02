Mauá tem 10 mil vagas para as Oficinas Esportivas 2025

A Prefeitura de Mauá está com inscrições abertas para as Oficinas Esportivas nos espaços esportivos da cidade. Atualmente, são disponibilizadas mais de 10.000 vagas em mais de 20 modalidades esportivas. Em 2024, mais de 8.500 alunos participaram das atividades.

As atividades, voltadas ao público a partir de 7 anos, promovem a inclusão social. Também estão disponíveis categorias voltadas à terceira idade e para pessoas com deficiência, que dependem de avaliação profissional. Cada pessoa pode se matricular em até duas delas, com aulas duas vezes por semana.

Para mais informações, os munícipes interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4512-7500 ou com os espaços onde as atividades são oferecidas. A relação de oficinas, locais e telefones para contato pode ser acessada no link: https://abre.ai/oficinasesportivasmaua.

As inscrições podem ser feitas ao longo de todo o ano, permitindo que novos alunos ingressem a qualquer momento, conforme a disponibilidade de novas vagas.