Marcelo Oliveira participa de encontro com o governador no Palácio dos Bandeirantes

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, participou nesta quinta-feira (6) do evento Diálogos com Municípios, realizado no Palácio dos Bandeirantes. O encontro reuniu mais de 600 prefeitos e prefeitas de todo o Estado para discutir demandas municipais e fortalecer parcerias com o Governo de São Paulo.

Marcelo Oliveira destacou seu objetivo ao participar do evento.

“Reforçamos a necessidade de investimento para o Grande ABC, mas principalmente Mauá, visando ações para melhorar a qualidade de vida de quem vive na nossa cidade, com investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação”, afirmou o prefeito.

Marcelo estava ao lado do prefeito de Matão, Cido Ferrari, e deixou um abraço fraterno a todos os gestores municipais presentes.