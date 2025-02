Projeto Marco Zero da Gastronomia capacita 350 pessoas para o mercado

A capital paulista recebeu no último dia 31 de janeiro, o Projeto Marco Zero da Gastronomia, uma ação da Associação Brasileira de Eventos (ABRAFESTA) em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Prefeitura de São Paulo, com curadoria e idealização da chef e empresária Gil Gondim. O projeto oferece 350 vagas gratuitas para cursos de capacitação técnica em diversas áreas da gastronomia, com o objetivo de promover inclusão social e profissional.

O evento de lançamento, realizado no dia 31 de janeiro de 2025, reuniu autoridades, convidados especiais e representantes da imprensa. Entre os presentes estavam Alcides Fagotti Junior (secretário municipal de Segurança Urbana), Álvaro Camilo (subprefeito da Sé), Ângela Gandra (secretária de Relações Internacionais), Dika Vidal (secretária-adjunta da Pessoa com Deficiência), Dom Odilo Pedro Scherer (arcebispo de São Paulo), Edson Ortega (secretário de Projetos Estratégicos), Eliazer Rodella (comandante-geral da GCM), Elisabete França (secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento), Fabrício Cobra (secretário da SMSUB) e os vereadores Gabriel Abreu e Sandra Santana.

Cursos e oportunidades no setor gastronômico

As aulas começaram em 3 de fevereiro de 2025, na sede do projeto, localizada na Praça da Sé, 411. A iniciativa oferece capacitação em auxiliar de cozinha, confeitaria, cozinha fria, cozinha quente, panificação, sorveteria e preparação para o mercado de trabalho. Os cursos são destinados a moradores de São Paulo, a partir de 18 anos, com ensino fundamental completo. Além das aulas, os alunos recebem uniforme, material didático e oportunidades de estágio ou contratação junto a empresas e instituições parceiras da curadora Gil Gondim.

Ao final do curso, todos os participantes receberão certificação técnica, ampliando suas chances de inserção no mercado gastronômico. “As oportunidades que a gastronomia oferece vão muito além da cozinha. Elas têm o poder de transformar realidades, abrir portas e criar conexões. O Projeto Marco Zero é um espaço para isso: capacitar, incluir e inspirar”, destaca Gil Gondim, idealizadora e curadora do projeto.

Compromisso social e impacto na comunidade

Um dos diferenciais do Projeto Marco Zero da Gastronomia é o seu compromisso social. Todas as receitas produzidas em sala de aula serão destinadas ao prédio de triagem do Projeto da Missão Belém, localizado na Praça da Sé, 47, fortalecendo a rede de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“O Projeto Marco Zero da Gastronomia representa mais do que uma oportunidade de qualificação profissional; é um passo importante para a inclusão social e o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Estamos orgulhosos de contribuir para a transformação de vidas por meio da gastronomia, promovendo não apenas o acesso ao conhecimento, mas também a valorização do Centro de São Paulo e o fortalecimento da nossa cultura”, afirma Ricardo Dias, presidente da ABRAFESTA.

Para quem deseja contribuir com a iniciativa, é possível fazer doações entrando em contato pelo e-mail [email protected]. Com valores a partir de R$ 300,00, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem apoiar o projeto e, como agradecimento, receberão uma sacola ecobag exclusiva confeccionada pela Mesa Belém, com produtos elaborados pela Casa Gil Gondim Gastronomia.