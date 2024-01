Mauá segue ampliando as vagas de emprego: 266 novos postos de trabalho no CPTR

As pessoas moradoras de Mauá que buscam uma oportunidade de emprego na região podem buscar o Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR) para se inscrever para uma das 266 vagas disponíveis para a próxima semana.

Entre as vagas estão: ajudante de cozinha, controlador de entrada e saída, auxiliar de manutenção predial, eletricista, empacotador, encarregado de pavimentação, mestre de obras, auxiliar de linha de produção, encanador, instalador de redes de telefonia, operador de telemarketing, pedreiro, servente de obras, entre outras atividades.

Os candidatos encontram vagas que exigem e não exigem experiência, outras com e sem exigência de escolaridade e outras que pedem ensino fundamental e médio, completo e incompleto.

O CPTR é mantido pelo Ministério do Trabalho, em parceria com a Prefeitura de Mauá. O Painel de Vagas integra o programa Emprega Mauá, para reinserir profissionais no mercado de trabalho, a partir de postos de trabalho inscritas por empresas da região. O Centro ainda atua na capacitação de mão de obra. O candidato pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras. O trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é na rua Jundiaí, 63 – bairro Matriz, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

SERVIÇO:

CENTRO PÚBLICO DE TRABALHO E RENDA DE MAUÁ

Sistema Nacional de Emprego – SINE

Rua Jundiaí, 63 – Bairro Matriz – Mauá-SP.