Mauá se prepara para eleição dos conselhos gestores de Assistência Social a partir de abril

Em Mauá, a partir de 1º de abril, terá início o processo eleitoral para escolha de conselheiros gestores, conforme edital apresentado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. E serão 90 dias até a posse, prevista para 1˚ de julho. Com isso, os serviços que executam a política do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vão contar com um importante recurso de controle social: a implantação dos Conselhos Gestores em cada uma das 11 unidades, que são oito Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), dois Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro Pop, de atendimento às pessoas em situação de rua.

Os Conselhos Gestores são órgãos colegiados consultivos e permanentes, não remunerados, que contribuem para o planejamento e gestão. Além disso, facilitam a interlocução com a comunidade do entorno de cada serviço e fomentam a participação comunitária. Uma outra tarefa é a de fiscalizar a execução de políticas públicas afins.

Mauá já tem experiências bem-sucedidas em 37 conselhos gestores que atuam em serviços de saúde. No caso dos serviços de Assistência Social, a formação consiste em sete integrantes em cada conselho de cada serviço, sendo o coordenador da unidade, três representantes de usuários, um representante dos trabalhadores da área e mais um representante de entidade ou organização não governamental da rede, conveniada ou não. O mandato é de dois anos.