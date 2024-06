Mauá recebe projeto que propõe um mergulho na cultura do pião

Você já jogou pião? Teve uma infância brincando na rua com os amigos do bairro? Então, sabe como é divertido, não é mesmo?! Que tal convidar a sua criança interior para brincar e levar toda a família para uma tarde de diversão e criação de novas memórias? É justamente isso que promete a circulação Nutar: Um Giro entre territórios, culturas e memórias, do grupo paulista Projeto Nutar. Em Mauá (SP), a tradição milenar desse importante objeto será relembrada no próximo domingo (22/6), a partir das 14h, no Espaço Cultural Circo Lunar. A entrada é franca.

Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia e Indústrias Criativas, com ambas as atividades (vivência e espetáculo) acessíveis em Libras. Em Mauá (SP), a temporada conta com o apoio do Espaço Cultural Circo Lunar, fundado em 2021 pela artista e produtora cultural Karen Nashiro. Trata-se de um polo multicultural que tem o objetivo de fomentar as artes circenses na cidade e região.

A jornada começa às 14h com um cortejo artístico. Às 15h, a plateia confere a Vivência de Pião, momento em que crianças e adultos aprendem e praticam diversos truques com piões, resultando na dobradinha: interação familiar e diversão. Quem guia os participantes é o trio de artistas do Projeto Nutar: Emerson Noise, Matias Donoso e Valentín Flamini. Apresentado ao Minimuseu do Pião, com piões de diferentes países, o público descobre formas distintas de brincar e jogar, além de conhecer um pouco da história deste objeto, que data de 4 mil anos a.C., e suas diferentes relações culturais.

Essa vivência traz a oportunidade do público se aprofundar nas possibilidades do pião e experimentar na prática as movimentações. Não é preciso ter o objeto! Cada participante recebe um pião para testar suas habilidades e ganha dicas de truques, técnicas e possibilidades de jogos. Os participantes são também apresentados a piões com rolamentos e outras tecnologias que favorecem o desempenho e a realização de truques específicos. “Eu sou malabarista há 17 anos e o pião voltou à minha vida quando comecei a fazer circo, mas dei a sorte de crescer num bairro onde as crianças brincavam bastante, tive esse contato com o pião e as brincadeiras de rua desde pequeno”, lembra Emerson.

E a diversão não para por aí: às 17h, o local se transforma em um espaço vibrante com o espetáculo circense Nutar: Girando pelo fio do tempo, que conduz o público a uma viagem por meio da história e das possibilidades do pião, combinando elementos de circo, cultura popular e música em uma narrativa envolvente que desafia a gravidade e captura a imaginação. Matias comenta sobre os desejos do grupo: “o que a gente quer levar para o espetáculo é a beleza, a poesia, o ritmo e o movimento do pião!”.

E qual a trama do espetáculo? Equilibrando-se pelo fio do tempo, três amigos se enrolam, dançam e brincam enquanto viajam pela história do pião. Lançados numa espiral de ritmos e culturas que atravessam gerações, se redescobrem na simplicidade do objeto. Quando a dança acaba e o equilíbrio cessa, basta enrolar, lançar e acreditar que tudo volta a girar. “Queremos trazer um tempo mais presente, menos digitalizado, mais manual e mais simples, como as brincadeiras de antes”, destaca Valentín.

Saiba Mais

O quê: Nutar: Um Giro entre Territórios, Culturas e Memórias, do grupo Projeto Nutar

Quando: Domingo (23/6), a partir das 14h

Onde: Espaço Cultural Circo Lunar (R. Otávio Polidoro, 11 A, Vila Assis Brasil, em Mauá | SP)

Quanto: Grátis

Informações: Instagram @projetonutar

Importante: ambas as atividades do Projeto Nutar são acessíveis em Libras. A ação dispõe de acessibilidade para pessoas em cadeiras de rodas e/ou mobilidade reduzida.