Mauá recebe feirão de empregos com mais de 300 vagas

Pensando em impulsionar o mercado de trabalho do ABC Paulista, o Grau Técnico centralizou as oportunidades profissionais em um único local, além de oferecer diversos serviços gratuitos. A 3ª Feira de Empregabilidade, promovida pelo Grau Técnico Mauá, será realizada no dia 22 de março, das 9h às 15h, na própria unidade, localizada na Rua General Osório, 168, na Vila Bocaina. A entrada é gratuita.

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 300 vagas, abrangendo estágios, regime CLT, menor aprendiz e vagas exclusivas para maiores de 50 anos. Entre as opções estão vagas para recepcionista, telemarketing, operador de cobrança, vendedor e operador de produção. “Nosso objetivo é auxiliar a população do ABC Paulista a ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Haverá oportunidades para candidatos com formação de nível médio, técnico e superior. É uma chance para profissionais de várias áreas e de todas as faixas etárias”, explica Laila Amora, analista de Recursos Humanos da unidade.

Os interessados em ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho devem levar um currículo atualizado e estar preparados para processos seletivos ao longo do dia. Além disso, estão programadas palestras sobre empregabilidade, sorteios e serviços de saúde, incluindo teste de glicose, aferição de pressão e hemograma.

Paralelamente, durante a feira de empregabilidade, será realizada a 1ª edição da Feira de Empreendedorismo Feminino, oferecendo às alunas empreendedoras a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços.

O evento contará com a participação de mais de 10 empresas. Entre as empresas participantes estão: ABC Aprendiz, + Doutor Mauá, Prefeitura de Mauá, entre outras.

Grau Técnico:

O Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico particular do país, é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais de 140 unidades, presentes em todas as regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. Para saber mais, visite www.grautecnico.com.br.

Serviço:

Quando: Sexta-feira, 22 de março, das 9h às 15h.

Onde: Grau Técnico Mauá – Rua General Osório, 168, Vila Bocaina.

Entrada gratuita