Mauá Plaza tem programação especial “Só para elas” em homenagem ao mês das mulheres

Para homenagear o mês da mulher, agora em março, o Mauá Plaza Shopping inaugurou nesta semana – de forma gratuita – o espaço instagramável e acolhedor “Você Inspira”. A atração poderá ser compartilhada no Instagram do shopping (@mauaplazashopping) e se estende até dia 21/03. O objetivo é trazer entretenimento para as mulheres que frequentam o estabelecimento, por isso, faz parte da decoração do cenário localizado em frente à loja Cacau Show Mega Store, com flores, cores vibrantes e luzes.

Para completar a programação, o empreendimento recebe as influenciadoras da região, inspirações nas redes sociais, para abordar e interagir com as mulheres inspiradoras do Mauá Plaza.

Na sexta-feira (8), a data efetiva do Dia Internacional da Mulher, para fechar com chave de ouro, haverá distribuição limitada de mimos especiais, para as mulheres presentes no shopping.

Serviço

Passeio: Espaço Você Inspira

Recomendado: Todas as idades

Quando: Até 21/03

Horários: Seg. à Dom. Das 10h às 22h

Preços: Gratuito

Onde: Mauá Plaza Shopping – Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá