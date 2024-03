Mauá Plaza Shopping promove páscoa solidária com o Coletivo Linguagem Periférica

Promover uma Páscoa mais feliz e divertida para as crianças é o principal objetivo do Mauá Plaza Shopping. Para essa empática missão, em parceria com a organização não governamental (ONG), Linguagem Periférica, o Mauá Plaza Shopping está promovendo uma arrecadação de chocolates. Os interessados em transformar chocolates em sorrisos poderão levar pessoalmente a sua doação ao SAC do estabelecimento até o dia 28 de março.

O intuito da campanha solidária é ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade, e estimular toda a comunidade a contribuir. Além de fortalecer o ato de doar, a ideia é despertar a consciência da importância do amor ao próximo. Vale ressaltar que os itens podem ser desde barras de chocolate até uma caixa de bombom, toda e qualquer doação será bem-vinda.

Os chocolates arrecadados serão destinados para as pessoas atendidas pela ONG Linguagem Periférica, que são crianças e adolescentes da região de Mauá.

Serviço

Páscoa Solidária

Quando: Até 28/03

Horários: Seg. à Sáb. Das 10h às 22h / Dom. E feriados das 14h às 20h

Onde: No SAC – Mauá Plaza Shopping – Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá