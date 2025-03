Mauá Plaza Shopping celebra mês da mulher com experiências exclusivas e interativas

O Mauá Plaza Shopping promove, durante o mês de março, uma programação especial para celebrar o Mês da Mulher. Até o dia 31 de março, três espaços instagramáveis estarão disponíveis para a visitação destacando diferentes aspectos do universo feminino.

Um dos ambientes, é o Espaço Flowers: localizado na antiga Amsterdam (corredor da Riachuelo), ele traz uma decoração repleta de flores, elementos em recortes nas paredes e estruturas em 3D. o espaço traz um cenário propício para fotos e interação. convidando as visitantes a se conectarem com a delicadeza do universo feminino.

Já o Espaço Power, instalado na antiga Grife Kids (corredor da C&A), celebra a força da mulher com uma decoração inspiradora, composta por textos, poemas e elementos que exaltam a felicidade do ser feminino, destacando a coragem, empatia e a habilidade de transformar desafios em oportunidades. Este ambiente estará disponível até o dia 23 de março.

O Espaço Stickers, localizado no mesmo corredor, uma decoração vibrante e jovial convida as mulheres pra um exercício de sororidade. A ideia é que as amigas façam fotos juntas, além de uma parede interativa onde os clientes poderão deixar mensagens, criando uma experiência divertida e colaborativa.

“Cada espaço foi cuidadosamente pensado para exaltar a força, a delicadeza e a beleza da mulher em suas diversas formas. Porque nós mulheres somos um universo em cada uma. Por isso essa ação é um convite a celebrar tudo que há em nós, de forma divertida e inesquecível. Além do convite para registrarem seus momentos e celebrarem conosco nas redes sociais, marcando o @mauaplazashopping”, afirma Ariane Oliveira, gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping.

No dia 08 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o shopping promoveu uma ação especial com a distribuição de scrunchies (pompons para cabelo) aos clientes, por meio de promotores, como uma lembrança carinhosa para as mulheres que passarem pelo local.

Inclusão para todos

Pensando em oferecer a melhor experiência para todas as mulheres e seus familiares, o Mauá Plaza Shopping também conta com um Espaço Sensorial, pioneiro no Brasil. O ambiente foi projetado para atender pessoas neurodivergentes, com luzes, sons e texturas cuidadosamente ajustados para proporcionar conforto e inclusão. Essa iniciativa reforça o compromisso do shopping em criar um espaço acessível e acolhedor para todos.