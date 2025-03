Conheça roteiro de passeios especiais em homenagem ao Mês da Mulher no estado de São Paulo

Em comemoração ao Mês da Mulher, diversas programações e atrações em espaços turísticos estão previstas em todo Estado de São Paulo. Para ajudar na escolha de visitações, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP) selecionou alguns deles. Confira.

Roda Rico: Se você está em busca de uma experiência única, que tal aproveitar o combo especial para quatro mulheres na maior roda gigante da América Latina? Por R$ 199,99, o grupo ainda leva uma foto digital para guardar de lembrança do passeio.

Museu da Imaginação: Nos dias 8 e 9 de março, mulheres com mais de 18 anos, acompanhadas de dois ou mais pagantes, ganham um ingresso cortesia! Uma ótima oportunidade para curtir o museu e ainda celebrar a data.

Museu da Imigração: Participe de uma visita guiada especial com o tema “Migração feminina: As mulheres na hospedaria de imigrantes do Brás”. A atração apresenta relatos de mulheres que, com coragem e determinação, transformaram suas realidades e inspiraram gerações.

Museu das Favelas: Em um evento dedicado ao protagonismo feminino e periférico, o museu recebe apresentações de artistas como Gabi Antero, Mana Black e Kiara Cabal, além de uma roda de samba com a Batucada das Pretas, abordando temas de resistência e a importância da mulher nas periferias.

Museu do Café, em Santos: Com uma programação que resgata a presença das mulheres nos armazéns de café, o museu oferece uma dinâmica educativa sobre a separação de grãos, além de reflexões sobre o gênero, o trabalho e as conquistas femininas no cenário contemporâneo.

Museu de Arte Sacra: Explore as representações femininas no acervo do museu e participe de uma atividade mediada com pintura e outras formas artísticas. Também haverá uma visita temática sobre a presença feminina no Mosteiro da Luz e no acervo do MAS-SP, seguida de uma oficina de pintura de ecobags, para expressão criativa e troca de histórias.

Museu Catavento: A programação especial traz o lançamento de “Lugar de Mulher é na Ciência 2025”, com um painel sobre mulheres na ciência e exposições dedicadas a Katalin Karikó, vencedora do Prêmio Nobel de Medicina. Além disso, o espetáculo teatral “Mary Anning” e o evento “Meninas na Ciência” com as jovens cientistas Isabella e Beatriz, completam a agenda, com entrada a partir de R$ 9.

Hopi Hari, em Vinhedo: para aquelas que gostam de se divertir em parques temáticos, uma boa pedida é o Hopi Hari, em Vinhedo. Entre os dias 1º e 31 de março de 2025, qualquer mulher que estiver acompanhada de um pagante poderá entrar no parque sem custo. Para mais informações, acesse o site oficial.

Tour “Mulheres na história de São Paulo”: Na capital paulista, o tour guiado “Mulheres na história de São Paulo” volta ao Pátio Metrô São Bento. Os passeios, que destacam as trajetórias de mulheres fundamentais na construção da cidade, são gratuitos e acontecem todos os sábados de março e abril deste ano. Os tours começam às 11h e as senhas estarão disponíveis a partir das 10h30, na Praça da Colmeia, dentro da estação São Bento.

Wet´n Wild, em Itupeva: Neste final de semana (08 e 09) e durante todo o mês de Março, o parque aquático oferecerá ingresso para mulheres por R$ 65 e um drink de boas-vindas (com ou sem álcool) para celebrar a data. No parque, há diversas atrações, que vão do familiar ao radical. Para mais informações, acesse o site oficial.

Caminhada Mulheres Negras, em Santos: A “Caminhada Mulheres Negras”, da agência de turismo Mochilando Afroculturas, passará por locais históricos, revelando figuras como Brandina Fiuza e Laudelina de Campos Melo. Essas e outras mulheres negras marcaram a história de Santos nos séculos XIX e XX, desempenhando papéis essenciais na sociedade. A caminhada acontecerá no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, e as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse o Instagram.

Museu Casa de Portinari, em Brodowski: um dos principais pontos turísticos de Brodowski, na região de Ribeirão Preto, terá diversos eventos no Mês da Mulher. As celebrações incluem o painel “Reflorescer Mulher: as Portinari”, destacando as mulheres da família Portinari; e a intervenção artística “O Renascer Feminino”, com a atriz Anna Ferreira. Também há as projeções de “Licença Poética”, com Cristina Scandelari, e a edição especial do “Domingo com Arte”, com a artista Amarilis Oliveira de Arruda. O Museu tem entrada gratuita.

Casa das Rosas: Em março, a visita educativa especial na Casa das Rosas, uma das maiores atrações da Avenida Paulista, explora o papel das mulheres que viveram no local, destacando suas condições de vida, espaços domésticos e contribuição para a preservação da memória da família e dos trabalhadores. A entrada é gratuita.

Escola de Música do Estado de São Paulo: A iniciativa do Dia da Mulher oferece atividades artístico-pedagógicas gratuitas, como apresentações musicais, rodas de conversa, contação de histórias e workshops sobre o papel da mulher nas artes e sociedade. O objetivo é inspirar e promover a diversidade de vozes e perspectivas entre as alunas e alunos da EMESP Tom Jobim, criando um ambiente inclusivo e enriquecedor para a formação musical. Para mais informações, acesse: https://emesp.org.br/

Biblioteca Parque Villa Lobos: Localizada em um dos principais parques de São Paulo, a Biblioteca Parque Villa-Lobos traz a exposição “Sonhe Como Uma Garota” e celebra o Dia da Mulher com histórias inspiradoras. Além disso, há dados da pesquisa do Instituto Think Olga e produções artísticas de mulheres e meninas de São Paulo. A entrada é gratuita.