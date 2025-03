Caminhada pelo Dia Internacional da Mulher reúne mais de 1.000 pessoas em SCS

O ABCdoABC conferiu de perto, na manhã deste domingo (09), no estacionamento do ParkShopping São Caetano, a Caminhada pelo Dia Internacional da Mulher – data celebrada mundialmente no dia 08 de março, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e pela a Prefeitura de São Caetano do Sul, que teve, neste domingo, a atividade física em alusão ao mês dedicado à ‘elas’ e que integra a programação do ‘Março com Elas’, que traz o conceito de cuidar, entreter, exercitar e empoderar as mulheres, além da importância da participação feminina na sociedade.

Para mais de 1.000 pessoas, em seu debute ao microfone, a primeira-dama e esposa do prefeito Tite Campanella (PL), Renata Galati fez seu primeiro discurso e agradeceu as doações.

Renata Galati fez seu primeiro discurso, segundo revelou seu esposo e prefeito, Tite Campanella

Agradecimento às doações

“Parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, agradecer a presença de vocês, a doação, que tenho certeza que vai ajudar muita gente”, discursou Renata.

Assim, a concentração, para a caminhada, teve início às 8h, e o grupo, que reuniu crianças, adolescentes, jovens e adultos, partiu rumo ao Espaço Verde Chico Mendes às 9h10, em um rápido percurso.

Antes de sair para o percurso, Tite agradeceu a parceria com o shopping, a presença do público e lembrou quem originou o evento.

Tite desceu do caminhão e percorreu o trajeto em meio aos participantes

Agradecimento e continuidade com o projeto

“Muito obrigado pela presença de todos vocês, abrilhantando esse evento aqui, que a Dona Denise – Auricchio, iniciou há alguns anos e vamos dar continuidade também. Agradecer ao ParkShopping São Caetano que sempre está participando dos eventos da nossa comunidade, sempre ajudando as ações do Fundo Social, tudo que a Prefeitura precisa, o ParkShopping tem nos ajudado muito”, disse o prefeito em sua rápida fala.

Na partida para Caminhada, os participantes soltaram os balões rosas